SHOW TIEDE La première du «SNL made in France» a divisé les internets...

«Le Saturday Night Live» avec Gad Elmaleh sur M6 - Caroline Lessire/Bestimage/Shutterstock/Iakov Kalinin

V. J.

Vivement Dimanche, Plus belle la vie, Cyril Hanouna, Miss France… Lors de son discours d’ouverture, Gad Elmaleh a multiplié les clins d’oeil pour bien faire comprendre aux spectateurs qu’ils étaient devant « un SNL made in France ». Voire made in franchouillard. Qualifié de « cold open » outre-Atlantique, ce monologue face caméra a ici très vite pris des allures de pur stand-up. On ne se refait pas. Ce n’est d’ailleurs pas la seule différence avec l’émission américaine originale. On était prévenu, ils allaient adapter, franciser, et donc trahir.

Saturday Night Live aka Jeudi soir pas vraiment en direct #SNLGAD https://t.co/pD4zhqqrnI — Vincent Julé (@Vincent_Jule) January 5, 2017

Trop long, trop bordélique, trop d’accents

De par son caractère événementiel (3 à 4 émissions par an), le SNL de M6 ne peut pas, ou ne veut pas, suivre l’actualité comme le SNL US, hebdomadaire et politique. Le débat des primaires entre Gad et Jamel ne renvoyait pas vraiment à une réalité, et s’est révélé à l’image des 2h15 d’émission : trop long, trop bordélique et avec trop d’accents. Les deux complices ont (eu) du talent, ils le savent et se reposent ainsi souvent sur leurs acquis, sur leur capacité à improviser, digresser, se marrer entre eux. Le public essaie d’y prendre part, se raccroche à un sourcil de Jamel, amusant en Fillon qui imite Sarko, mais ce n’est pas facile.

Grosse ambiance sur le débat des primaires ! #SNLGad pic.twitter.com/T6IeaRvRtF — M6 (@M6) January 5, 2017

Y'a pas d'écriture. Ils jouent sur leurs acquis. Ils savent ce qui fait rire et en abusent. Déguisement, accent, syntaxe dégueu. #SNLGAD — Romain Cheyron (@Romain_Ch) January 5, 2017

« Je rêve d’une autopromo »

Alors oui, Saturday Night Live avec Gad Elmaleh est diffusé sur M6, mais était-ce nécessaire de proposer autant de parodies d’émissions maison : Le Meilleur Pâtissier, Mariés au premier regard ou Une Ambition intime. Des autopromo pas très drôles, mal exécutées et au final plutôt gênantes. Comme l’ont été aussi la fausse pub Agir pour la planète avec Nikola Karabatic (on n’a rien compris), l’énième parodie de Star Wars et la réunion d’agence, où après son spectacle avec Kev, Gad se moque encore, et en fait s’excuse, de sa campagne LCL.

Étant dans l'impossibilité de publier, nous sommes actuellement en direct sur M6. — Malaise TV (@malaisetele) January 5, 2017

Moi j'aime beaucoup le #SNLGAD ceux qui critiquent ils regardent l'emission en se demandant "qu'est-ce que je vais pouvoir detester" — tro bo tro merveieu (@AugustinSURLEVE) January 5, 2017

Parmi tous les guests (La bande à Fifi, Malik Bentalha, Arié Elmaleh, Charlotte Gabris, Marc-Antoine Le Bret, Maître Gims, Vianney…), il faut saluer le jeune humoriste Ahmed Sylla et son imitation plus vraie que nature de Karine Le Marchand sur son canapé. Il est le seul à vraiment être dans son personnage, malgré les flottements ou les fous rires, et donc à tenir son sketch. C’est bête dit comme ça, mais c’est symptomatique du reste, trop léger, trop approximatif pour un show de cette envergure. Mais c’était une première.

Rappelons donc qu'Ambition Intime est AUSSI une émission de M6 et que le catalogue StarWars appartient AUSSI à la chaîne #SNLGAD #autopromo — Thomas Destouches (@ThomDestouches) January 5, 2017

Le sketch d'Ambition intime il est au top Ahmed Sylla il imite trop bien Karine LeMarchand #SNLGAD — Simon (@SimonCR_) January 5, 2017

Des adaptations de sketchs cultes

Enfin, il en était question, et les connaisseurs ont pu s’en rendre compte, le SNL français, comme dans les autres pays, a tenté d’adapter certains sketchs cultes de la version originale. « Etre blanc en France » avec Malik Benthala était en fait le « White Like Me » de 1984 avec Eddie Murphy, et datait donc un peu. Tandis que Gad Elmaleh et Gérard Darmon reprenaient les rôles de Will Ferrell et Christopher Walken dans le sketch de la cloche. Des copier/coller auxquels on peut préférer les originaux, et un SNL qui n’en a pour l’instant que le nom.

Bon faut repreciser : reprendre des sketchs américains c’est normal. Et attendu. Tous les pays l’ont fait. #SNLGAD — Comedy News Weekly (@CNWpodcast) January 5, 2017

Bref. C’est un nom, une licence. Mais ce n’est pas le SNL. Pas que ça soit moins bien que les américains. Ca n’a juste rien à voir. #SNLGAD — Comedy News Weekly (@CNWpodcast) January 5, 2017

Encore une adaptation de sketch, préférez lui l'original #SNLGAD https://t.co/sKoSTjgw0y — Vincent Julé (@Vincent_Jule) January 5, 2017

