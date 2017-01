Télévision

DRAME Le cuisinier Philippe Etchebest a réagi au décès d'un restaurateur auquel il était venu en aide dans l'émission «Cauchemar en cuisine»...

Philippe Etchebest. - P. Olivier / M6

Claire Barrois

« Ce drame m’a beaucoup touché », a déclaré le cuisinier Philippe Etchebest au Parisien, revenant sur le suicide, mardi, de Jean-Michel Rétif, un restaurateur lorrain auquel il avait apporté son aide pour remettre son restaurant à flot en février 2016 dans Cauchemar en cuisine.

« J’étais fier de son travail »

« Je pense d’abord à la famille, a affirmé l’ancien rugbyman, ému. J’ai eu son épouse et sa fille hier au téléphone : c’est un drame pour eux, j’ai essayé de les réconforter au mieux, mais que dire dans ces cas-là… Fred [le cuisinier, ndlr] à qui j’ai parlé également, ne comprend pas non plus ce qui s’est passé. J’avais régulièrement Jean-Michel au téléphone, j’étais fier de son travail. Nous devons maintenant respecter la peine de la famille. »

La famille du restaurateur, qui a reçu de nombreux témoignages affectueux de la part des clients a tenu a les remercier de leur soutien sur sa page Facebook. Le restaurant spécialisé dans la cuisine au feu de bois l’avait ouverte après le passage de Philippe Etchebest et y partage sa carte et des photos de ses plats.

