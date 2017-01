Télévision

THÉÂTRE Le 21 janvier prochain, TF1 diffusera en direct la pièce et comédie de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy en prime time…

Arielle Dombasle, Michèle Bernier et Patrick Braoudé dans la pièce «Folle Amanda»» - © PASCAL ITO / DR

Clio Weickert

Les trois coups résonneront de nouveau sur TF1. Plus de 50 ans après l’apparition d’Au théâtre ce soir (1966), qui a célébré durant 20 ans le spectacle vivant sur la Une, la chaîne s’apprête à ressusciter son programme culte. Le samedi 21 janvier en prime time, la chaîne diffusera la pièce Folle Amanda, avec Michèle Bernier, Arielle Dombasle ou encore Patrick Braoudé, lors d’une retransmission en direct du Théâtre de Paris.

>> A lire aussi: Catherine Laborde arrête la météo sur TF1

De l’ORTF à TF1

Pour le retour du théâtre sur son antenne, TF1 a voulu envoyer du pâté. « Nous avions envie de proposer une soirée événementielle, avec une pièce forte et une belle distribution », a expliqué Matthieu Grelier, directeur adjoint des programmes de flux de TF1, lors d’une conférence de presse ce jeudi. Au programme, la comédie à succès Folle Amanda, écrite par Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, et présentée pour la première fois en 1974… sur la deuxième chaîne de l’ORTF.

Mais de cette époque, seul l’esprit psyché des seventies insufflé aux décors et aux costumes sera présent dans le petit écran. Remis au goût du jour, les dialogues de la pièce ont été un chouïa dépoussiérés. Quant au dispositif de captation de la pièce, il passe de 3 caméras pour l’émission des années 1970 à près d'une dizaine pour celle de 2017. Autre différence, mais non la moindre, il s’agira d’une captation en direct, et non d’une retransmission différée comme à l’époque.

De Jacqueline Maillan à Michèle Bernier

Michèle Bernier, qui joue le rôle d’Amanda, se réjouit de faire revivre le programme. « Au théâtre ce soir fait partie de notre histoire télévisuelle. Cela me rappelle mon enfance, et des gens qui m’ont fait rêver… », explique la nouvelle « Jacqueline Maillan » (à l’origine, la pièce avait été écrite pour la cultissime comédienne). A ses côtés, Arielle Dombasle reprendra le rôle de la sœur d’Amanda, et Patrick Braoudé endossera celui de son ex-mari. Un ancien époux ministre, furieux à l’idée que son ex-femme excentrique décide de publier ses mémoires…

Le public de TF1 de 2017 sera-t-il aussi emballé que celui de l’ORTF du XXe siècle ? Michèle Bernier réussira-t-elle à faire oublier aux téléspectateurs Jacqueline Maillan ? Réponse après le tombé de rideau le 21 janvier prochain à 20h55 sur TF1.

>> A lire aussi: «A la télé, il y a une vraie ambition en fiction française, plus qu’au cinéma», explique Michèle Bernier

Mots-clés :