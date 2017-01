Télévision

SHOW Le « Saturday Night Live » avec Gad Elmaleh est la première adaptation officielle de l’émission culte américaine en France, mais Canal + s’y ait déjà officieusement essayé avec plus ou moins de succès…

Ce jeudi soir, M6 proposeLe Saturday Night Live avec Gad Elmaleh, une émission de sketchs en direct autour de l’humoriste, mais surtout l’adaptation du SNL. Le quoi ? Institution de la télé américaine, Saturday Night Live est un « sketch show » créé en 1975 par Lorne Michaels sur NBC, où chaque semaine, une personnalité invitée, souvent en promo, joue le maître de cérémonie et participe à une série de sketchs, écrits par une vingtaine d’auteurs et joués par une dizaine de comédiens.

Une machine huilée et un laboratoire comique, dont l’influence sur la pop culture US ne s’est jamais tari en quatre décennies et qui a permis de découvrir des talents tels que Bill Murray, John Belushi, Eddie Murphy, Adam Sandler, Chris Rock, Mike Meyers, Robert Downey Jr., ou plus récemment Will Ferrell, Tina Fey, Jimmy Fallon et Andy Samberg. Mais la marque et l’héritage SNL restent mal connus chez nous, et ce malgré plusieurs tentatives de versions françaises plus ou moins officielles.

Les Nuls, l’émission samedi soir en direct

La première, la plus réussie, n’est autre que Les Nuls, l’émission, qui de 1990 à 1992 en a repris le format quasi à la lettre avec un invité, un acteur, complice des sketchs, un groupe de musique en live et L’Edition, le faux JT de Maurice Chevalier et Pénélope Solète (Alain Chabat et Chantal Lauby), copier/coller du Weekend Update du SNL. Mais sans aucune mention nulle part, comment le téléspectateur pouvait savoir. Présenté comme une autre tentative d’adapter le SNL, à la suite de l’arrêt des Nuls, Ce soir avec les nouveaux était aussi librement inspiré de l’émission canadienne The Kids in the Hall.

En 2003, Canal + assume enfin la filiation et lance Samedi soir en direct, chapeauté par le duo Kad & O et avec un invité humoriste, dont un certain Gad Elmaleh pour la première. Acquis aux parodies d’émissions, séries et pubs, le show ne durera que quatre numéros, mais fera le bonheur de YouTube. A l’instar du culte Qui veut gagner de l’argent en masse ?

L’esprit SNL à la rescousse de l’esprit Canal ?

Dix ans plus tard, c’est Le Débarquement, un titre pas anodin, puisqu’il fait écho au débarquement des Américains pendant la Seconde guerre mondiale. Le SNL sauvera-t-il l’humour français, et par la même occasion l’esprit Canal ? C’est après son Oscar pour The Artist et sa participation au Saturday Night Live que Jean Dujardin en a l’idée et embarque ses potes Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Nicolas Bedos. Un casting de guests quatre étoiles (Marion Cotillard, Bradley Cooper, Ben Stiller) pour la production la plus chère de l’histoire de Canal et deux heures plus souvent gênantes que drôles.

« Avec un oeil méfiant »

Ce sont les mêmes producteurs qui s’attaquent aujourd’hui à ce Saturday Night Live sur M6, la première adaptation officielle, avec achat des droits et utilisation du nom. « Les adeptes du SNL ne retrouveront pas le goût du SNL et c’est normal parce qu’il faut franciser, tempère sur TV Mag le directeur de l’unité fiction et humour à M6, Yann Goazempis. Les inconditionnels de la version originale risquent même de regarder le résultat avec un œil méfiant parce qu’on s’attaque à quelque chose considéré comme sacré pour beaucoup. » Il faut dire que sur le papier, ce SNL ressemble plus à un Jeudi soir en direct avec Gad et ses amis : Kev Adams, Jamel Debbouze, Malik Bentalha, Arié Elmaleh, Ahmed Sylla, Philippe Lacheau…

Peu d’actualité, beaucoup de parodies télé

« On sera moins impertinents, compte tenu du fait qu’on n’est pas diffusé en hebdo comme aux Etats-Unis, mais de manière événementielle, éclaire Yann Goazempis. On sera donc forcément moins connectés à l’actualité qu’eux, car pas dans la même réactivité. Néanmoins, on est dans une année électorale donc forcément, on va s’en amuser, notamment avec un pastiche de débat de primaire avec Gad et Jamel. » Pas d’impertinence, pas d’actualité, pas de réactivité, mais des parodies télé, d’Une Ambition intime au Meilleur pâtissier. Des émissions M6.

Après Gad Elmaleh, sont déjà évoqués les noms de Jamel, Florence Foresti, Omar Sy, ou Jean Dujardin comme futurs « hosts ». Que des comiques. Or, l’originalité du SNL est de recevoir autant des acteurs, chanteurs, humoristes que personnalités politiques, avec qui ils servent les sketchs, et non qu’ils en soient les vedettes. « Live from Paris… it’s Gad night » ?

