Télévision

TELEVISION Au programme cette année, des super-héros et des méga-stars...

James Franco dans la série The Deuce. - HBO

Philippe Berry Google+

Twitter

Plus de 500 séries seront diffusées aux Etats-Unis en 2017, dont une centaine de nouveautés. Alors que l’overdose n’est pas loin, 20 Minutes en a sélectionné 17 à ne pas rater.

17. Snowfall (FX)

John Singleton (Boyz n the Hood) chronique l’épidémie de crack dans le Los Angeles des années 80. Il y aura de la poudreuse cet hiver.

16. The Handmaid’s Tale (Hulu)

Le service Hulu attend toujours son premier carton planétaire. Ça sera peut-être cette adaptation de la dystopie de Margaret Atwood dont le féminisme n’a jamais autant résonné qu’aujourd’hui.

15. The Good Fight (CBS All Access)

The Good Wife a raccroché mais ce spin-off, centré sur le personnage de Diane Lockhart, veut reprendre le flambeau sans Julianna Margulies.

14. Riverdale (CW)

La bande à Archie est moins connue que celle de Scoobidoo. Greg Berlanti (Arrow) modernise leurs aventures, publiées à partir de 1937, pour un résultat à mi-chemin entre Gossip Girl et Veronica Mars.

13. Iron Fists (Netflix)

Après Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage, voici la dernière rampe de lancement de Marvel avant les Defenders. Normalement, ça doit cogner !

12. Star Trek Discovery (CBS All Access)

La série quinquagénaire revient au petit écran avec de nouveaux explorateurs galactiques. CBS met le paquet pour lancer son service de streaming par abonnement All Access.

11. Godless (Netflix)

OK, Westworld a scotché presque tout le monde, mais le côté western restait plutôt light. Les amateurs du Grand ouest et de Deadwood seront ravis par ce projet Netflix avec Jeff Daniels.

10. Ozark (Netflix)

Jason Bateman (Arrested Development) déménage au fond du Missouri et se retrouve impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent. Et si on tenait le nouveau Breaking Bad ?

9. Taboo (FX)

Tom Hardy retrouve le réalisateur du film Locke dans une histoire de vengeance dans le Londres des années 1800 qui s’annonce sombre et brutale.

8. Altered Carbon (Netflix)

Tout se download, même notre conscience. Joel Kinnaman incarne le redoutable Takeshi Kovacs, et cela fait plus de 15 ans qu’on attendait l’adaptation du coup de poing cyberpunk de Richard Morgan.

7.Big Little Lies (HBO)

Ça commence par un mensonge, ça se finit par un meurtre. Nicole Kidman, Reese Witherspoon Shailene Woodley sont les stars de l’adaptation du best-seller de Liane Moriarty. Un casting, et un petit air de Revenge pour adulte.

6.Legion (FX)

Une série de super-héros de plus ? Pas seulement. On la doit au créateur de Fargo, Noah Hawley, et le cousin Matthew de Downton Abbey, Dan Stevens, incarne un personnage schizophrène fascinant de Marvel.

5.Defenders (Netflix)

Après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, la dream team est au complet. Les Avengers peuvent trembler.

4.Top of the Lake : China Girl (Sundance Channel)

Trois ans après son bijou, Jane Campion revient, et la détective Elisabeth Moss sera face à Nicole Kidman. On espère ne pas être déçus comme avec la saison 2 de True Detective.

3.The Deuce (HBO)

Encore un projet all stars. David Simon, le créateur de The Wire, se penche sur l’industrie du porno dans le New York des années 70, avec James Franco et Maggie Gyllenhaal. Après l’échec de Vinyl, HBO est attendu au tournant.

2.American Gods (Starz)

Les Dieux vivent parmi nous et déclarent la guerre aux nouvelles divinités Télévision et Internet. Bryan Fuller (Pushing Daisies) adapte le livre culte de Neil Gaiman, avec Ian McShane dans le rôle d’Odin.

1.Twin Peaks (Showtime)

David Lynch peut-il répondre aux attentes insurmontables ? Showtime offre une saison trois à la série culte et le monde entier tremble d’impatience en buvant une tasse de « damn good coffee ».

Mots-clés :