C. Ba.

La série après le journal de 13h, c’est terminé. Les Feux de l’amour, programmés depuis 1989 à 13h50 ont été décalés à 11h depuis ce mardi 3 janvier. Le changement de trop pour les fans qui avaient déjà été privés de leur soap préféré tout le mois de décembre.

@FanFDAFrance pour moi c est fini les feux de l amour peux plus regarder à causes des nouveaux horaires ça m attriste 😦😦😦