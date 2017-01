Télévision

MEDIAS Le nouveau présentateur de l’émission de téléréalité incarnée précédemment par Donald Trump a réalisé un score d’audience bien inférieur à celui de son prédécesseur…

Donald Trump et Arnold Schwarzenegger en septembre 2015 à l'issue d'un débat télévisé de la primaire républicaine. - Mark J. Terrill/AP/SIPA

F.R.

Arnold Schwarzenegger n’arrive pas à la cheville de Donald Trump. En tout cas, en ce qui concerne les audiences de The Celebrity Apprentice. L’émission de téléréalité a fait son retour sur NBC lundi soir. Mais l’acteur – et ex-gouverneur de Californie – qui a succédé au nouveau président des Etats-Unis à la présentation, a rassemblé moins de téléspectateurs que son prédécesseur. Beaucoup moins même, car « seulement » 4,9 millions de personnes ont suivi le lancement de la nouvelle saison, soit 43 % de moins que la première émission de la saison précédente diffusée il y a un an.

« You’re terminated »

Lancée en 2008, The Celebrity Apprentice est une déclinaison, avec des stars, de l’émission The Apprentice, créé en 2004. Les candidats devaient prouver à Donald Trump leur sens des affaires. Le magnat de l’immobilier éliminait chaque semaine le moins performant en le congédiant d’un « You’re fired » (« Vous êtes viré ! »). La phrase culte est devenue « You’re terminated » dans la nouvelle version présentée par Arnold Schwarzenegger, en référence à Terminator, rôle emblématique du comédien.

