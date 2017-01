Télévision

Vous adorez Money Drop, Slam et N’oubliez pas les paroles, mais vous ne seriez pas contre un peu d’air frais à la télé ? Ça tombe bien, qui dit nouvelle année, dit nouveautés ! Alors que 2016 vient à peine de tirer sa révérence, 20 Minutes fait le point sur les jeux télé qui devraient débarquer en 2017.

L’obsession de la rentrée : le couple

On pensait que les célibataires étaient une source inépuisable d’inspiration, mais le couple semble en passe de les détrôner. En 2017, ce n’est pas un, mais deux jeux qui tourneront autour du binôme amoureux. Au printemps, C8 présentera Couple ou pas couple, une création française produite par Flab Prod. Le concept ? Face à 6 hommes et 6 femmes, des candidats (en duo) devront reconstituer les 6 couples qui se cachent parmi eux. A la clé ? « Une importante somme d’argent », relative au nombre de couples formés, explique le communiqué de la chaîne. On n’en saura pas plus, la suite au printemps, donc.

Autre programme autour du couple, NT1 s’apprêterait à diffuser 10 couples parfaits, en quotidienne. Adaptée du programme de dating américainAre You The One ? (4 saisons ont déjà été diffusées sur MTV), l’émission met en scène 20 célibataires, 10 garçons et 10 filles qui forment 10 couples, « scientifiquement » sélectionnés. Bien entendu, nos 20 zigotos ne savent pas qui sera leur âme sœur, d’où le jeu. Bref, une énième téléréalité.

Un nouveau « Qui est qui » ?

Et si 2017 signait le retour de Qui est qui ? Rien n’est actuellement confirmé, mais fin novembre dernier, Le Parisien rapportait que Christophe Dechavanne avait été approché par France 2 pour être le nouveau Marie-Ange Nardi du programme. Le concept ? Exactement le même qu’à la fin des années 1990 a priori ! C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures ? Pas sûr…

Des petites boules sur TF1

Et sinon, quoi de neuf du côté de la Une ? Selon des informations dusite spécialisé Puremédias, TF1 miserait sur l’adaptation d’un programme américain, The Wall.

Les règles du jeu ? En duo, des candidats devront répondre à des questions de culture générale. En cas de bonne réponse, une boule verte dégringolera un mur d’obstacles, pour tomber dans une petite case associée à une somme d’argent précise qui s’ajoutera à la cagnotte. En cas de mauvaise réponse, c’est une boule rouge cette fois-ci qui sélectionnera la somme à débiter du pactole. Comme le rapporte Puremédias, le pilote du jeu devrait être tourné le 20 janvier prochain. De quoi détrôner Money Drop ?

