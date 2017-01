Télévision

Catherine Laborde prend sa retraite après 28 ans d'antenne et de météo - TF1

V. J.

Près de 30 ans d’antenne et de météo. Présentatrice emblématique de TF1, Catherine Laborde a annoncé son départ à l’issue du bulletin de dimanche soir : « Je vous ai raconté aujourd’hui le temps qu’il fera demain, mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c’est le temps où je vais vous quitter. Après vingt-huit ans de bons et loyaux services, je m’en vais. Je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années, cette confiance en moi qui me manque tellement, cet amour, cette bienveillance qui ne vous a jamais quittés et qui m’a portée pendant ces vingt-huit années. »

"Je vous emporte avec moi.Vous m'oublierez. Moi non."@CatherineLabord a présenté ce soir son dernier bulletin météo. Merci pour tout 💐😘❤️ pic.twitter.com/1MXnMdOirK — TF1 Le JT (@TF1LeJT) January 1, 2017

Ne pas devenir la grand-mère de la météo

Un départ surprise mais d’un commun accord avec la chaîne, comme elle l’a expliqué au micro de RTL : « C’est ma décision d’arrêter. Pas une volonté, mais un désir. » A 65 ans, Catherine Laborde préfère partir maintenant que devenir « la grand-mère de la météo ». « Le déclic est arrivé quand j’ai vu dans cet endroit que j’aime tant, TF1, un tas de jeunes gens dont j’aurai pu être la mère, voire la grand-mère », explique-t-elle.

Du temps et du théâtre

Catherine Laborde présentait la météo sur la première chaîne depuis 1988, aux côtés de Michel Cardoze, puis Evelyne Dhéliat et bien sûr Alain Gillot-Pétré, décédé le 31 décembre 1999. Elle avait aussi animé Parole d’école de 1990 à 1993, et Télé Vitrine de 2003 à 2011. Catherine Laborde prend sa retraite télévisuelle, mais pas sa retraite tout court. Elle veut consacrer plus de temps à sa famille et ses amis, mais également à sa passion, le théâtre.

Son remplaçant sur TF1 n’est pas encore connu, mais Evelyne Dhéliat et Louis Bodin assureront l’intérim en attendant, en alternance.

