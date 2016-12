Télévision

MEDIAS Parmi les dix programmes les plus suivis sur le petit écran cette année, un seul n'est pas lié à la compétition qui a été organisée en France...

Une partie de la sélection portugaise victorieuse, à l'issue de la finale de l'Euro 2016, le 10 juillet. - FRANCISCO LEONG / AFP

L’Euro a fait des heureux. En l’occurrence, TF1 et M6, les deux chaînes qui ont diffusé la compétition cette année et qui ont réalisé grâce à elle des succès d’audience. Au palmarès des 100 meilleures audiences de l’année, révélé par nos confrères de PureMédias, M6 s’arroge la première place avec 20.8 millions de téléspectateurs pour la finale France – Portugal, le dimanche 10 juillet (soit 71.8 % de parts d’audience, pda), soit un record pour la chaîne depuis sa création en 1987.

Dans le Top 10, l’Euro 2016 prend quasiment toute la place. Seul le concert annuel au profit des Restos du coeur, Au rendez-vous des Enfoirés, diffusé le 11 mars sur TF1, est parvenu à se hisser à la huitième place, avec 11.6 millions de téléspectateurs (49.9 % de pda). Il se classe juste après les matchs des Bleus et devant les cérémonies de clôture (11.2 millions de téléspectateurs sur M6 le 11 juillet) et d’ouverture (11.1 millions sur TF1 le 10 juin). A noter qu’aucune épreuve des Jeux Olympiques de Rio, l’autre gros événement sportif de 2016, ne figure parmi les cent meilleures audiences de l’année.

France 2 n’apparaît qu’une seule fois

Côté films, Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? suivi par 10.8 millions de personnes (40.4 % de pda) le 27 novembre sur TF1 a été le long-métrage le plus regardé. Cette comédie, 11e au classement, arrive bien devant Les Tuches (17e, 8.8 millions de téléspectateurs sur TF1 et 31.8 % de pda le 7 février) et Eyjafjallajökull – le film avec Dany Boon et Valérie Bonneton est plus simplement surnommé « le volcan » – (38e, 7.60 millions de téléspectateurs sur TF1 et 29.7 % de pda le 24 avril).

Les cent meilleures audiences de l’année écoulée se répartissent entre – seulement – trois chaînes. France 2 doit se contenter d’une seule occurrence : Flic tout simplement, téléfilm d’Yves Rénier porté par Mathilde Seigner et Philippe Torreton, regardé par 6.5 millions de personnes (24.8 % de pda) le 20 janvier, se classe 92e. M6 apparaît à neuf reprises, essentiellement pour des matchs de l’Euro, ainsi que grâce à La Reine des neiges (6.60 millions de téléspectateurs et 23.1 % de pda le 19 décembre). TF1 classe 90 de ses programmes – la chaîne peut dire merci à ses fictions maisons, au foot et à ses rendez-vous phare comme The Voice, Koh Lanta ou l’élection de Miss France – alors que l’an passé, elle en comptait 98 dans le Top 100.

