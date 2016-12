Télévision

SERIE TV «The Walking Dead» et la nouveauté «Westworld» s'installent sur les autres marches du podium...

Le personnage de Jon Snow dans Game of Thrones - Capture YouTube

V. J.

Après le top 5 de 20 Minutes, c’est un autre top séries que le site Torrentfreak vient de dévoiler ce mardi : les séries les plus piratées de 2016. Et pour la cinquième année consécutive, Game of Thrones arrive en tête. The Walking Dead est deuxième. Encore.

Toutes les séries sont dispos en France « à l’heure US »

La première nouveauté pointe en troisième place, et sans surprise, il s’agit de Westworld. Le reste du top 10 se compose des séries de super-héros The Flash et Arrow, puis de The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits et l’émission d’auto d’Amazon, The Grand Tour.

Le site en profite pour préciser que le traffic via BiTorrent est plus ou moins le même que l’année précédente, ce qui ne veut pas dire que le piratage n’a pas augmenté. Avec par exemple le boom du streaming. A noter que toutes les séries du top sont disponibles en France « à l’heure US » avec Game of Thrones, The Walking Dead et Westworld sur OCS, The Flash, Arrow et Lucifer sur iTunes France et MyTFVOD, Suits sur iTunes France, The Big Bang Theory et Vikings sur Canal + Séries, et The Grand Tour sur Amazon Prime Video.

