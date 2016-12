Télévision

ON ZAPPE? Plusieurs programmes se sont retrouvés au cœur des débats, pour le meilleur comme pour le pire…

Élise Lucet de «Cash Investigation», Yann Barthès de «Quotidien», Karine Le Marchand dans «Une ambition intime» et Cyril Hanouna de «TPMP» (de gauche à droite). - Montage «20 Minutes»

Maxime Deloffre Twitter

C’était l’émission la plus scrutée lors de la rentrée 2016, et elle s’en sort avec brio. Yann Barthès a réussi son pari avec Quotidien, en transposant le concept et l’esprit du Petit Journal de Canal + sur TMC. Son équipe et les audiences ont suivi, le programme d’infotainment signe sans doute la plus belle réussite de l’année.

Tous les programmes ne peuvent pas pour autant sonner le Te Deum. Figure historique de Canal +, le Zapping a tiré sa révérence en juillet, après s’être attaqué frontalement au nouveau propriétaire du groupe de la chaîne cryptée, Vincent Bolloré. Sur C8, autre chaîne du groupe, Touche pas à mon poste ! et Cyril Hanouna continuent d’enregistrer excellentes audiences et polémiques en rafale…

La palme de l’innovation revient cette année à M6. Le groupe a multiplié les nouveaux programmes (Mariés au premier regard, Une ambition intime, La Rue des allocs) mais ses productions ont souvent attiré autant de critiques que de louanges sur les réseaux sociaux.

