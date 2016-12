Télévision

M6 La huitième saison du concours culinaire, qui sera bientôt diffusée, a été présentée aux médias ce jeudi…

Michel Sarran, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Stéphane Rotenberg au rendez-vous de «Top Chef» saison 8. - Marie ETCHEGOYEN/M6

Fabien Randanne

Pour sa huitième saison, bientôt diffusée sur M6, Top Chefpimente sa recette. Dans cette nouvelle édition, les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran composeront leur propre brigade en sélectionnant chacun quatre des quinze candidats en lice et leur objectif sera de les amener le plus loin possible. Un ingrédient « made in France » qui n’a été testé dans aucune autre version du concours culinaire à l’international.

« Cette idée nous est venue d’un des épisodes de la saison passée. Les chefs avaient accompagné les participants tout au long de trois épreuves. Les candidats se sont surpassés parce qu’ils redoutaient de les décevoir et ils ont pu bénéficier de leurs conseils. Les chefs, eux, ne voulaient pas que leur brigade perde », a expliqué Florence Duhayot, directrice générale de Studio 89 qui produit l’émission, lors de la présentation de l’émission à la presse ce jeudi.

Trois éliminations à l’issue du premier prime

Lors du premier prime, dont la date de diffusion n’a pas encore été communiquée, les aspirants Top Chef seront répartis en trois groupes de cinq. Chaque groupe prendra part à une épreuve différente à l’issue de laquelle chaque chef invitera un candidat à rejoindre son équipe. Les deux concurrents qui n’auront pas été retenus se retrouveront en « dernière chance ». A la fin de cette émission de lancement, trois candidats quitteront d’emblée le concours.

Le chef Jean-François Piège sera lui aussi de l’aventure cette année, mais il n’interviendra que pour donner son verdict à l’issue des épreuves de la dernière chance. Il goûtera les plats à l’aveugle, comme ses collègues Darroze, Etchebest et Sarran… Ces derniers ignoreront donc si l’assiette la moins convaincante provient ou non de leur brigade et courront ainsi le risque d’éliminer un de leurs protégés. Coups durs et émotions seront au rendez-vous. « On a créé un attachement particulier avec les candidats, on a eu du mal à les voir partir. C’est vraiment plus dur qu’avant », confirme Michel Sarran.

« Ils se taquinent sévèrement »

« J’avais peur qu’avec ce nouveau concept Top Chef devienne la guerre des chefs ; mais c’était plutôt une guéguerre », a confié Hélène Darroze ce jeudi. Stéphane Rotenberg, l’animateur, confirme : « On sent qu’ils s’aiment bien, mais ils se taquinent sévèrement quand même. »

A en juger par les 45 minutes présentées par M6 à la presse, l’humour sera au rendez-vous, tout autant que le suspense. D’autant plus que les chefs s’accordent à dire que le niveau des candidats de cette édition 2017 est particulièrement relevé. Une perspective suffisante pour allécher les téléspectateurs ? L’an passé, Top Chef avait séduit en moyenne 600.000 téléspectateurs de plus que l’édition précédente. Le concours culinaire espère forcément remettre le couvert et goûter à un nouveau succès.

