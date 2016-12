Télévision

« 20 Minutes » a demandé aux internautes s'ils comptaient allumer la télévision les 24 et 31 décembre et pour regarder quels programmes…

Patrick Sébastien et Arthur durant l'enregistrement de «C'est Noël tout est permis», diffusé le 23 décembre. - F. Berthet / TF1

Claire Barrois

On connaît la musique : les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre sont synonymes de famille, d’amis, de grands repas et d’animation. Pour un grand nombre de Français, la télévision a sa place dans ces soirées un peu spéciales. 20 Minutes a donc demandé aux internautes s’ils regardaient la télévision, quel était leur programme préféré et pourquoi ils s’installaient devant leur écran durant les fêtes.

Les adeptes de la tradition

Pour quelques-uns, comme Stéphanie, allumer la télévision pendant ces repas est hors de question : « Les 24 et 31 pas de télévision, de la musique, la famille, les amis, des discussions, des rires, on profite les uns des autres. » Johanna abonde : « On sait que, comme d’habitude, il y aura les mêmes programmes bidons et lourds… Enfin bref on zappera le 24 et au réveillon de Nouvel an parce qu’on écoutera de la musique. »

Patricia a, elle, un programme chargé qui ne laisse pas vraiment de place à la télévision. « Pour le 24, messe de minuit puis réveillon. Ensuite on installe les cadeaux au pied du sapin que les enfants trouveront le 25 au matin. Pour le Nouvel an, je préfère apprécier le spectacle des visages de mes amis autour d’un bon repas », assure-t-elle.

Les enfants de la télé

Arthur, cette année, on oublie, il sera détrôné par Karine Ferri et Nikos Aliagas lors de la soirée du 31 décembre. Et visiblement, c’est tant mieux pour un certain nombre de téléspectateurs de la Saint-Sylvestre, à l’image de Mathias. « Je regarde très peu souvent Arthur, je trouve Patrick Sébastien mieux pour une émission de fête », estime-t-il. Florian est plutôt adepte de l’émission de Jean-Luc Reichmann : « Le 24 au soir, je ne fais rien. Ce sera sûrement Les 12 coups de Noël, que je suis régulièrement. » Bon allez, si vous tenez à regarder Arthur, il sera là le 23 décembre.

Et si beaucoup confessent allumer la télévision sans vraiment la regarder, elle sert aussi à canaliser les enfants surexcités. « Pour nous, ça va être soit un bêtisier, soit des dessins animés en famille, confie Lili. Nous laissons la télévision en bruit de fond et pour faire patienter les enfants parce qu’on fait les cadeaux à minuit. » Mais qui dit télé dit aussi DVD, ce qui permet de mieux choisir le programme : « Le 24, pas de télé, nous mettrons peut-être un DVD Mickey pour mon fils qui adore et que ça calme, prévoit Sonia. Et le 31, ne faisant rien, on regardera certainement un DVD… »

La télévision pour l’animation

Pour ceux qui choisissent de rester seuls pendant les fêtes de fin d’année ou qui le subissent, la télévision est au contraire, comme tous les autres soirs de l’année, un bon moyen de divertissement… Mais pas à n’importe quelles conditions. Daniel affirme ainsi envisager de « bien éplucher le programme, afin de trouver un film à peu près supportable comme tous les jours de l’année ». Isabelle passera son réveillon seule, « avec un petit repas amélioré devant la télé ou YouTube », tout comme Loïc qui ajoute : « Au lit à minuit ! ».

Reste enfin l’excuse du décompte du Nouvel an pour allumer la télévision quelques minutes, et rester devant si affinités. Thérésa va « allumer la télé les 2-3 dernières minutes de l’année pour faire le décompte, c’est tout ! En règle générale, c’est Le plus grand cabaret du monde. » Et BONNE ANNÉEEE !

