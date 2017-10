«Joséphine, ange gardien»: Les épisodes les plus dingues

Mimie Mathy dans «Joséphine Ange gardien» — ROCA JEAN-CLAUDE/TF1/SIPA

Ce lundi soir, la série de TF1 Joséphine, ange gardien, fête ses vingt ans. Depuis 1997, l’héroïne préférée des Français en a donné des coups de main et des claquements de doigts. Si la majorité de ses aventures se révèlent très classiques, et pleines de bons sentiments, certains épisodes montrent que les auteurs n’en pouvaient plus et qu’ils se sont lâchés. En mode Yolo.

Episode 42 et 79 - Au Moyen-Âge

Prends garde à toi Game of Thrones ! A deux reprises, Joséphine, ange gardien s’est aventurée sur les terres de la fantasy, que cela soit en vrai ou en cosplay. Dans Le Secret des templiers, Mimie Mathy remonte encore le temps pour lever une malédiction familiale, et dans Je ne vous oublierai jamais, elle fait face à un chevalier type « La Montagne ». En fait un spectacle médiéval à Provins. Wouah, ça avait l’air tellement réel !

Episode 74 - Tous au zoo

Lorsque Joséphine vient en aide à une mère célibataire venue s’installer provisoirement, avec ses deux enfants, dans l’ancestral zoo de son père, on se dit que c’est à peu près normal. Lorsque le gardien bougon est joué par Titoff, on commence à tiquer. Mais lorsque Joséphine se met à parler avec un lion le plus naturellement du monde, on se pince pour être sûr de ne pas rêver.

Episode 67 - Les Anges

Avec Lorie guest star, Joséphine ose la comédie musicale. En effet, la chanteuse interprète une jeune mère qui, pour réaliser le rêve de son fils (assister au décollage d’une navette à Kourou !), participe à un concours de chant. Mise en abyme ! Ca chante donc, parfois en duo, voire en choral. Avec des T-shirts étoiles. Comme les anges.

Episode 71 - Le Sourire de la momie

Joséphine vient en aide à une égyptologue qui passe son temps à étudier la momie Néféret. Mais lorsqu’un cobra est découvert dans son sarcophage et que de mystérieux événements se produisent, notre ange gardien se demande si elle n’est pas en présence d’une force surnaturelle. Genre la vraie Momie, le film de la Hammer ou celui avec Brendan Fraser. Réponse : non.

Episode bonus - Le film d’horreur

Joséphine est une source inépuisable de parodies, et le site Topito s’est ainsi demandé : Et si elle était un ange… déchu ? Cela donnerait à coup sûr un super film d’horreur, dont voici la bande-annonce.