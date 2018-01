Strasbourg: Deux personnes sortant du local identitaire l'Arcadia interpellées pour des violences dans le tramway

Voiture de police(Illustration). — Olivier Aballain / 20 Minutes

Samedi, une manifestation contre l’Arcadia, bar identitaire du mouvement d'extrême droite le Bastion Social, rassemblait près de 400 personnes, dont des enseignants, des anarchistes, des collectifs Justice et Libertés, des membres du NPA, mais aussi des élus et des habitants du quartier de l’Esplanade, venus crier leur colère et leur opposition au local identitaire.

Placés en garde à vue

La manifestation était depuis bien longtemps terminée, vers 18 heures, lorsque deux hommes alcoolisés, âgés de 32 et 44 ans, sortant de l’Arcadia, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace, ont eu un différend avec un homme et une femme qui avaient participé auparavant à la manifestation anti-fascistes. Insultes, coups, un bonnet aurait été volé dans la bousculade par les deux suspects, nous indique la police. Le conducteur du tram est alors intervenu mais il aurait pris un coup par l’un des deux hommes.

Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement et les deux agresseurs ont été placés en garde à vue. Les victimes ont déposé plainte pour violence et vol, précise la police. Les deux hommes affirment ne pas être membres du groupe identitaire. Des auditions sont en cours et le parquet devrait rendre sa décision ce dimanche.