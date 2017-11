VIDEO. Strasbourg: Un concours du pire pull moche de Noël lancé avant le début du marché de Noël

Comment ça, il est moche mon pull? Illustration — 889520/Pixabay/CreativeCommons.

Pas de temps à perdre. Le groupe Facebook Pull moche de Noël - Strasbourg est né dès le 27 octobre 2017. Et un rassemblement est maintenant prévu dans une semaine tout pile, jeudi 23 novembre. D’ici-là, c’est le moment ou jamais de fouiller dans vos placards pour ressortir vos pires pulls moches de Noël en vue d’un drôle de concours !

Pour les futurs participants, les organisateurs de l’événement, une bande de collègues de l’agence locale de communication Oxygen, ont lancé le hashtag (ou mot-dièse, comme vous préférez) #PullMocheNoelStrasbourg (sur Facebook, Twitter et Instagram) afin de récolter les plus belles photos : « Et les cinq pires pulls se verront offrir un subtil breuvage au bar La Solidarité ».

Trois rassemblements et trois concours

Définitivement #TeamNoël, ces fans de sapin, de boules et autres dindes aux marrons sont déjà « à fond depuis des semaines », reconnaît Chloé. Ils espèrent désormais rallier toute une communauté à leur cause à l’occasion de cet apéro pull moche de Noël. La chaîne M6 serait même déjà sur le coup pour assister au rassemblement.

Pas d’inquiétude pour les retardataires néanmoins, après le 23 novembre, deux autres apéros seront tenus, jusqu’à la fameuse journée internationale du pull de Noël, le 16 décembre ! Parmi leurs autres idées, en bons passionnés, ils pensent à un rassemblement au pied du sapin et entre les chalets. « Mais on attend d’abord de voir l’engouement », termine Thomas.