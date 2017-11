VIDEO. Strasbourg: Et si on arrêtait d’installer un grand sapin de Noël place Kléber? (Archives) — G. Varela / 20 Minutes

Un premier sapin a cassé lors de la coupe, le deuxième s’est fissuré, un troisième devrait arriver le 13 novembre. Avant un quatrième ?

20 Minutes vous invite à voter pour un sapin numérique, un sapin en bois recyclé, etc. Dites-nous votre alternative préférée.

Trois sapins pour un Noël, c’est un peu les boules non ? Alors quele premier avait cassé au moment de sa coupe en forêt, on a appris ce mardi que le deuxième conifère sélectionné par les agents de l’Office national des forêts et les services de la ville de Strasbourg pour trôner sur la place Kléber pendant les fêtes de fin d’année a le tronc fissuré.

Du coup, il va être remplacé par un troisième sapin dans quelques jours. Beaucoup s’insurgent : couper un troisième arbre (même s’ils sont tous destinés à être coupés et exploités) pour le rapatrier dans la capitale alsacienne, c’est de la folie.

Et si on optait cette fois pour une alternative ? La ville de Strasbourg avait bien lancé des « laboratoires » dans l’idée de moderniser les traditions de son marché de Noël. Allez, soyons fous, et imaginons ce qui pourrait être installé à la place du grand sapin de Noël. Liste non-exhaustive bien sûr, à bon entendeur…

Sapin recyclé. Le sapin penché, c’est fait. Le sapin cassé, c’est fait. Le sapin fissuré, c’est fait. Strasbourg a presque tout vu… Peut-être pas le sapin en matières recyclées. Pourquoi pas en bois recyclé ? Le mobilier fabriqué à base de palettes à la cote et puis un sapin géant confectionné avec des caisses en bois peut coller à la tendance hygge du moment. Budapest avait choisi d’en faire un très joli avec des bûches. Et ça donne la possibilité de complètement innover en matière de décoration.

Sapin numérique. A l’heure des achats de cadeaux de Noël sur Internet, misons sur le 2.0 avec un sapin numérique ! Avec des écrans et autres tablettes en guise de branches. Autre idée : une projection de l’arbre décoré sur la façade de l’Aubette, façon mapping. Ou un hologramme façon Mélenchon. Guebwiller, commune d’Alsace, a joué la carte de l’audace dès 2010 en accueillant le Xmas Tree digital, démarche artistique de 1024 architecture.

D’autres ont même poussé jusqu’à faire constituer un sapin avec des parois triangulaires reprenant le jeu PacMan. Un sapin connecté, quelle plus belle vitrine, en prime, pour la fabrique du numérique strasbourgeoise Le Shadok ?

Sex-toy géant. Vous vous souvenez de l’œuvre Tree de Paul McCarthy exposée place Vendôme à Paris ? Mais si, ce sapin de Noël gonflable vert ressemblant pour beaucoup à un sex-toy géant, et plus précisément à un plug anal. Ah voilà ça vous revient ! De la place Vendôme à la place Kléber, il n’y a qu’une poignée d’épines non ?

Autre chose qu’un sapin. Histoire de vraiment mettre un terme à un semblant de malédiction qui touche les conifères arrivant à Strasbourg, mais en tenant compte du fait que beaucoup tiennent aux traditions et à l’esprit de Noël, on peut penser à installer : un calendrier de l’Avent géant ( en écho à celui de street art sur une façade d’un immeuble du quartier gare) ou un paquet cadeau géant proposant une surprise chaque jour. En évitant peut-être toute nouvelle polémique en parlant de crèches.

