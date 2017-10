Strasbourg: Après l'alerte à la bombe à la gare, un suspect recherché par les enquêteurs

PROPOS MENACANTS Deux jours après l'évacuation totale de la gare de Strasbourg et l'interruption du trafic des trains pendant plus d'une heure, un suspect aux propos menaçants est encore recherché ce mardi...

La gare de Strasbourg a dû être évacuée dimanche après-midi. Illustration — G. Varela / 20 Minutes

Dimanche après-midi, la gare de Strasbourg a été totalement évacuée et le trafic de trains régionaux et nationaux complètement interrompu pendant plus d’une heure à cause d’une alerte à la bombe. Deux jours plus tard, ce mardi matin, les Dernières Nouvelles d’Alsace dévoilent des informations sur les avancées de l’enquête.

Un homme portant une djellaba recherché

Ainsi, on apprend que l’alerte aurait été déclenchée après des propos menaçants tenus par un homme. Ce dernier aurait déclaré à plusieurs personnes qu'il allait y avoir une explosion. Un de ces voyageurs aurait ensuite prévenu la police, informant que l’homme en question portait une djellaba, et qu’il se trouvait à proximité d’autres gens suspects.

#Vigipirate - Evacuation de la gare de @strasbourg dans le cadre d’une vérification - Retour à la normale prévu dans +/- 45 mn — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) October 29, 2017

Dans leurs recherches après la réouverture de la gare, les enquêteurs ont d’abord interpellé trois hommes à la gare de l’Est, après leur voyage entre Strasbourg et Paris, dimanche. Relâchés lundi matin, ils ont néanmoins aidé à identifier l’homme vêtu d’une djellaba. A la trentaine, ce dernier est à l’heure actuelle encore recherché.