VIDEO. Strasbourg: Le grand sapin du marché de Noël est arrivé. — B. Poussard / 20 Minutes

Ça y est ! Il est là, entier, fixé à son socle sur la place Kléber à Strasbourg. Après quelques péripéties (et notamment un premier arbre cassé en forêt), le grand sapin du marché de Noël a été installé lundi matin. Un beau bébé de 30 mètres et 8 tonnes, vieux de 90 ans.

Celui-là même qui – une fois remplumé (oui, des branches vont être ajoutées pour donner du volume), décoré et illuminé (en même temps que l’inauguration du marché de Noël le 24 novembre)- squattera la plupart des photos et vidéos des Alsaciens et touristes attendus à Strasbourg en cette fin d’année.

>> L’opération de levage et l’installation du sapin de Noël à revivre dans les conditions du direct

Avec l’arrivée du conifère, c’est officiel : à Strasbourg, ça commence vraiment à sentir… non pas le sapin mais plutôt le vin chaud et les festivités de Noël.

