Strasbourg: Galère en vue, deux lignes de tram entre la gare et le centre-ville vont être coupées

TRANSPORTS En raison de travaux de rénovation et d'entretien des lignes A et D du tramway, le trafic sera interrompu entre les stations Homme de Fer et Rotonde du dimanche 22 au jeudi 26 octobre...

Travaux, grève, travaux… C’est le tram-tram quotidien des voyageurs de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) ces derniers temps. Eh bien rebelote ce dimanche !

A partir de ce dimanche 22 octobre en effet, et jusqu’au jeudi 26 octobre inclus, des travaux d’entretien et de rénovation auront pour conséquence l’interruption du trafic sur les lignes de tram A et D entre le centre-ville et la gare de Strasbourg. Les stations Homme de Fer et Rotonde seront fermées.

Il s’agit de la suite des travaux qui ont déjà mis ce tronçon hors-service cet été. Le chantier n’avait pas pu se terminer comme prévu en août « du fait de la défaillance de l’entreprise en charge de la fourniture et de la pose de l’aiguillage tramway situé à hauteur du carrefour entre la place l’Homme-de-Fer et la rue du Noyer », indique la compagnie de transports.

Des bus de remplacement entre la Rotonde et le centre-ville

La mise en place d’un dispositif de bus de remplacement permettra d’assurer aux clients de la CTS la continuité du service.

Deux itinéraires différents seront proposés afin de relier directement en bus de remplacement :

La station Rotonde et la gare centrale (arrêt de bus provisoire situé place de la Gare) toutes les 6 à 12 minutes du lundi au jeudi et toutes les 12 minutes le dimanche.

La station Rotonde et le centre-ville de Strasbourg (arrêt de bus Les Halles Sébastopol situé rue de Sébastopol) toutes les 4 à 8 minutes du lundi au jeudi et toutes les 8 minutes le dimanche. Ces bus de remplacement ne desserviront pas la gare.

Et depuis le centre-ville?