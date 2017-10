Mulhouse: Au lendemain de l'incendie meurtrier, l'habitant suspecté reconnaît les faits

L'immeuble où a pris l'incendie meurtrier dans un cave à Mulhouse est situé au 4, rue de Saint-Nazaire dans le quartier de Bourtzwiller. — B. Poussard / 20 Minutes.

L’enquête a rapidement avancé. Interpellé à 2h40 au pied du bâtiment et placé en garde à vue dans la foulée de l’incendie qui a causé la mort de cinq personnes dans un immeuble du quartier de Bourtzwiller au cours de la nuit de dimanche à lundi à Mulhouse, un homme de 28 ans a d’après une source de l’AFP reconnu les faits.

>> A lire aussi : Incendie meurtrier à Mulhouse: La piste criminelle privilégiée, un homme interpellé

Selon l’information confirmée par L’Alsace, l’homme devait être présenté à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen. Arrêté en état d’ébriété, cet habitant de l’immeuble n’avait pu être entendu de suite et fournissait lundi des informations parcellaires. Les enquêteurs poursuivent leur travail pour y voir encore plus clair.

Le suspect, un habitant de l’immeuble connu de la justice

« Il s’agit très probablement d’un feu d’origine criminelle, si on s’en tient aux premières constatations et aux conditions de départ spontané de feu », avait précisé dès lundi après-midi le procureur de la République de Mulhouse, Dominique Alzéari, parlant aussi « des antécédents de faits de dégradation par incendie » du suspect.

>> A lire aussi : VIDEO. Incendie meurtrier à Mulhouse: «On a sorti des gens avec nos mains»

Vers minuit, entre dimanche et lundi, une fille de 9 ans, un garçon de 11 ans (et son père de 53 ans), ainsi que deux frères de 6 et 7 ans ont péri dans cet incendie qui aurait pris dans la cave de l’immeuble situé au 4, rue de Saint-Nazaire dans le quartier de Bourtzwiller. Prises au piège en sous-sol, les victimes n’ont pas réussi à s’échapper.