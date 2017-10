Incendie meurtrier à Mulhouse: La piste criminelle privilégiée, un homme interpellé

Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'immeuble touché par un incendie mortel lundi 2 octobre, à Mulhouse. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Un suspect âgé de 28 ans, connu pour « des antécédents de faits de dégradation par incendie » a été interpellé.

L’incendie a fait cinq morts dont quatre enfants de moins de 12 ans. Il y a aussi huit blessés, quatre sont toujours hospitalisés.

Les enquêteurs mulhousiens n’ont pas traîné. Après l’incendie meurtrier de la nuit de dimanche à lundi, un homme a été interpellé et placé en garde à vue dès 2h40 dans le quartier de Bourtzwiller. C’est ce qu’a annoncé ce lundi après-midi le procureur de la République de Mulhouse, Dominique Alzéari, lors d’une conférence de presse.

« Il s’agit très probablement d’un feu d’origine criminelle, si on s’en tient aux premières constatations et aux conditions de départ spontané de feu », a-t-il notamment précisé. Âgé de 28 ans, le suspect a « des antécédents de faits de dégradation par incendie », dont une condamnation. En état d’ivresse, il n’a pu être entendu tout de suite.

« Il fournit des informations parcellaires », a ajouté Dominique Alzéari. Ouverte par la Direction départementale de la sécurité publique du Haut-Rhin et l’antenne mulhousienne de la police judiciaire, l’enquête, qui mobilise d’ores et déjà plus de 60 personnes en attendant des renforts – notamment scientifiques –, se poursuit donc en attendant l’ouverture d’une information judiciaire.

Quatre victimes de moins de 12 ans, des fratries touchés

Après la mort de cinq habitants de cet immeuble situé au 4, rue de Saint-Nazaire à Mulhouse, le procureur a également confirmé que quatre victimes sont des enfants : une fille de 9 ans, un garçon de 11 ans (et son père de 53 ans), et deux frères de 6 et 7 ans. « Ils ont été retrouvés au niveau des caves [où a pris l’incendie] et n’ont pas réussi à s’échapper », a-t-il précisé.

Sur les huit blessés, quatre sont par ailleurs sortis de l’hôpital de Mulhouse (où reste encore un nourrisson de 8 mois indisposé par les fumées). Les trois autres, dans des états graves voire critiques, ont été transportés dans des structures de grands brûlés, à Metz et Nancy. Parmi les autres habitants, une douzaine a été relogée par la ville, les autres sont dans leurs familles.

Les pompiers appelés à 23h59, arrivés à 0h05

Enfin, Dominique Alzéari est aussi revenu sur les deux polémiques naissantes, autour de l’intervention des pompiers jugée très tardive par certains habitants de Bourtzwiller, et l’état de l’immeuble. En détaillant les faits, tels qu’ils ont été enregistrés du côté des autorités : « L’alerte a été donnée par le premier appel aux pompiers à 23h59, six minutes avant leur arrivée sur les lieux. »

« J’entends bien que ça peut être long, c’est un enfer dans ces moments-là », a-t-il également commenté. L’incendie, limité aux parties communes situées au niveau de la cave, aurait lui été éteint à 0h28. « Les fumées, elles, ont emprunté la cage d’escalier. Il n’y a pas de portes coupe-feu, mais les normes sont respectées. C’est un bâtiment correctement entretenu. »

Les enquêteurs se penchent néanmoins sur les plans de l’immeuble de cinq étages en copropriété datant des années 1950 afin de le vérifier. Des dizaines de témoignages d’habitants auraient également été déjà enregistrées depuis les faits, intervenus cette nuit. De nombreux autres doivent encore l’être. Tout comme de nombreuses expertises, notamment scientifiques.