VIDEO. Incendie meurtrier à Mulhouse: «On a sorti des gens avec nos mains»

L'immeuble où a pris l'incendie meurtrier dans un cave à Mulhouse est situé au 4, rue de Saint-Nazaire dans le quartier de Bourtzwiller. — B. Poussard / 20 Minutes.

Le bras tendu, Hamdi montre les balcons de l’immeuble. Personne ne peut approcher de l’entrée gardée par les policiers mais comme lui, ce lundi matin, des habitants du quartier de Bourtzwiller tentent de comprendre, après l’incendie meurtrier parti d’une cave, cette nuit, à Mulhouse. De nombreux riverains sont rassemblés au pied du 4, rue de Saint-Nazaire.

« On a besoin de savoir qui sont les victimes, puis de soutenir les familles », insiste l’homme de 39 ans, dont la maman habite l’autre partie de l’immeuble. Cinq personnes, dont quatre enfants, y sont décédées dans le drame survenu peu avant minuit, dimanche soir. Et parmi les huit autres blessés, trois se trouvent encore dans un état grave.

De nombreux habitants rassemblés pour tenter de comprendre

Les yeux parfois rougis, de jeunes enfants du quartier, choqués et venus en groupe, se racontent leur nuit mouvementée : « ma sœur a appelé les pompiers » ; « mon père a aidé à sauver des gens » ; « un copain est mort »… Les récits s’enchaînent. Des prénoms fusent. Des stades de brûlures, aussi. Des lieux d’hospitalisation, également.

À #Bourtzwiller, des enfants, eux, cherchent à savoir comment vont leurs amis vivant dans le bâtiment de l'incendie, voisin du leur pic.twitter.com/8cleeeSYqu — 20minutesstras (@20minutesstras) October 2, 2017

Prévenu par les cris et les pleurs d’une vieille habitante de son bâtiment voisin, Bekir, père de famille, fut un des premiers sur les lieux, vers 23h20 : « On a sorti des gens avec nos mains. On a utilisé une petite échelle pour tenter d’évacuer à la chaîne les gens sur les balcons. » Hamdi, lui, a porté « des enfants de cinq ou six ans » dans ses bras.

Incompréhension dans la durée d’arrivée des pompiers

« C’est dur », termine sobrement Bekir. Derrière l’énorme tristesse du très lourd bilan, les habitants de Bourtzwiller sont dans l’incompréhension. « Ça a duré très longtemps avant l’arrivée des secours, pourtant, plein de jeunes les ont appelés, au moins 20 fois », insiste Hamdi. Certains parlent de 35 minutes avant intervention. D’autres de 50.

Bekir, père de famille d'un immeuble voisin qui a participé à sauver des habitants est en colère autant que triste à #Bourtzwiller pic.twitter.com/5tim97Pcqc — 20minutesstras (@20minutesstras) October 2, 2017

« Et quand les pompiers sont arrivés avec les policiers, ils ont encore mis cinq minutes à s’organiser pendant que les habitants sortaient les corps, enchaîne Bekir, qui ne cache pas sa colère, d’une caméra à l’autre. Ils n’ont fait qu’éteindre les flammes et découvrir les corps, après avoir évacué les personnes restantes sur les balcons les plus hauts. »

« Notre quartier a-t-il été victime de sa réputation ? »

Guillaume, postier qui a longtemps vécu ici, découvre un quartier très groggy en se détournant de sa tournée : « Je n’y ai jamais eu de problèmes, les gens sont attachants, mais c’est un quartier populaire qui avait mauvaise presse, décrit-il. Aujourd’hui, il est en plein renouveau, il est varié et se redynamise, entre rénovation et habitats remodelés. »

Guillaume, postier qui vit des années ici, est passé pour "tenter de comprendre" comme beaucoup, rassemblés ici ce matin pic.twitter.com/vJjIbN04lK — 20minutesstras (@20minutesstras) October 2, 2017

Les habitants, eux, s’interrogent néanmoins. Hamdi : « Il y a parfois quelques incidents, mais ça a bien évolué. Notre quartier a-t-il cette nuit été victime de sa réputation ? Peut-être, je ne sais pas… » Autour de l’état des bâtiments, d’autres soulèvent les questions des détecteurs de fumée, d’extincteurs ou de trappes de sécurité en haut des immeubles.

L’état de l’immeuble également en question

« Si les pompiers étaient arrivés en 15 minutes, il n’y aurait peut-être pas eu de décès », termine Bekir, qui n’hésite pas à critiquer également la « vétusté » de l’immeuble, dont les familles ont été relogées par la mairie de Mulhouse, passée ce matin. Encore à proximité des lieux, des secouristes se refusent, eux, au moindre commentaire.

Plusieurs familles turques seraient touchées. Le consul turc de Strasbourg est à #Mulhouse devant l'immeuble où a eu lieu l'incendie pic.twitter.com/8nTDrLAJx8 — 20minutesstras (@20minutesstras) October 2, 2017

Sur les avancées de l’enquête, le parquet n’a lui non plus pas encore communiqué. Le bilan du drame, en revanche, circule jusqu’en Turquie, dont seraient originaires deux familles touchées. Si bien que le consul turc basé à Strasbourg est aussi venu « prendre des informations et réactions puis apporter son soutien aux familles » à Bourtzwiller.