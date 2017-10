VIDEO. Mulhouse: Cinq morts, dont quatre enfants, et huit blessés dans l'incendie d'un immeuble

Un périmètre de sécurité a été établi autour de l'immeuble touché par un incendie mortel lundi 2 octobre, à Mulhouse. — SEBASTIEN BOZON / AFP

Cinq personnes sont mortes et huit autres ont été blessées, dont trois grièvement, dans l’incendie d’un immeuble de Mulhouse (Haut-Rhin) dans la nuit de dimanche à lundi, ont indiqué les pompiers.

« On compte quatre enfants et un adulte parmi les victimes. On est en train de confirmer les identités », a dit à l’AFP le maire (LR) de Mulhouse, Jean Rottner.

« C’est terrible, toute la ville est secouée par ce drame », a-t-il ajouté.

Huit blessés dont trois dans un état grave

Le feu a démarré dans la cave de cette HLM de quatre étages, situé dans le quartier de Bourtzwiller a-t-on précisé de même source. D’après le site internet du journal Les Dernières nouvelles d’Alsace, « ce sont surtout les fumées qui sont à l’origine du bilan, très lourd ».

Huit personnes ont été blessées et conduites à l’hôpital pour des intoxications ou des brûlures, indique le quotidien. Trois d’entre elles une femme et un homme âgés de 31 ans ainsi qu’un garçon de 8 ans, sont dans un état grave.

« Une vingtaine d’habitants, réfugiés aux fenêtres, ont été mis en sécurité dans les nacelles de la grande échelle et du bras élévateur articulé », relate le quotidien mulhousien l’Alsace.

« C’est un immeuble en très bon état, situé dans une cité apaisée, où il n’y a pas de difficultés particulières », a déclaré le maire.