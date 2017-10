Strasbourg: Sans prendre les mêmes basketteurs (ou presque), comment la SIG recommence-t-elle la saison?

Avec Pape Sy et Olivier Cortale, Jérémy Leloup est le seul joueur de l'effectif strasbourgeois la saison passée à être resté cette année. — G. Varela / 20 Minutes

Défaite pour la cinquième fois de suite en finale de Pro A, la SIG a renouvellé 70% de son effectif sans conserver de noyau dur de transition.

A l'heure de disputer son premier match de la saison à domicile, ils travaillent donc encore à reposer les fondations avec Vincent Collet.

Le prometteur Frank Ntikilina drafté par les Knicks. Le chouchou Paul Lacombe parti sous les projecteurs de Monaco. Le fantasque AJ Slaughter envolé à l’Asvel. Cet été, la SIG a renouvelé 70 % de son effectif. Sept départs, sept arrivées, seulement trois basketteurs restants. « En plus, les internationaux et le coach n’étaient pas là pendant l’essentiel de la prépa », renchérit Jérémy Leloup, dernier des Mohicans, désormais.

Après une défaite à Antibes (79-57) et une victoire de justesse à Levallois (81-83), ces Strasbourgeois très nouvelle version reçoivent Châlons-Reims pour leur premier match de Pro A de la saison au Rhenus, ce mardi (à 20h). Dans l’espoir de se connaître un peu mieux. Car ce grand renouvellement sans vrai noyau dur de transition est une vraie source d’inquiétude pour Vincent Collet, qui a récemment renforcé les séances, sur le parquet comme à la vidéo.

« Reposer les fondations » d’abord pour Vincent Collet

« On est en pleine période de construction, insiste l’entraîneur, qui a lui prolongé pour trois ans en février. Pour reposer les fondations, il faut bosser les fondamentaux, que nos valeurs soient les mêmes pour tout le monde. Sur la pose des écrans, les principes défensifs… » Après cinq défaites consécutives en finale du championnat, Strasbourg entame, de fait, un tout nouveau cycle.

Paul Lacombe, autre historique, est lui parti cet été à Monaco. - G. Varela / 20 Minutes

Afin d’intégrer les nouveaux (Zack Wright, Darion Atkins, Louis Labeyrie, Michael Dixon, David Logan, Ludovic Beyhurst, Chris Otule) le plus rapidement possible, Jérémy Leloup, le tout dernier des anciens - seul resté avec Pape Sy et Olivier Cortale – tient un rôle majeur dans la recherche de continuité. Car l’ailier est celui qui connaît le mieux les systèmes du coach strasbourgeois : « Pour donner des solutions, de futures options en attaque, sa manière de défendre…. »

Jérémy Leloup, dernier relais de Vincent Collet pour la continuité

Derrière cet accompagnement, tandis que le club s’occupe de tout pour gérer l’arrivée de ses recrues, le Strasbourgeois d’adoption a aussi initié pour les six à reprendre l’entraînement en club les premiers une journée multisports à la base nautique de Brumath pendant l’été. « Ça aide à créer un peu plus de liens, insiste Jérémy Leloup. Il faut apprendre à se connaître, réussir à jouer ensemble. »

Vincent Collet ne s'intéresse aux à-côtés mais cherche à responsabiliser ses joueurs sur le parquet. - G. Varela / 20 Minutes

Il aimerait un peu plus de tels événements en dehors, pour souder son équipe. « Mais on passe déjà beaucoup de temps ensemble, on joue souvent aux cartes, à la console, complète-t-il. Et pas les Américains d’un côté, et les Français de l’autre. » Vincent Collet, lui, ne s’occupe pas de ce qu’il se passe en dehors. « Mais au-delà, sur la vie quotidienne, comment responsabiliser chacun pour qu’il se sente investi ? C’est un travail de longue haleine. »

Après deux premières journées disputées à l’extérieur, les Strasbourgeois ont en tout cas hâte de retrouver leur salle du Rhenus, ce mardi. D’autant qu’ils ne l’ont cette année récupéré que tardivement pour l’entraînement, à cause de l’habituelle foire européenne et du congrès des HLM, bouclé jeudi seulement. « C’est notre maison, insiste Vincent Collet. On s’y sent de mieux en mieux, le soutien y est de plus en plus fort. Jouer ici est toujours un moment privilégié. »