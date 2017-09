Grand Est: Des élus lancent une pétition pour des transports scolaires gratuits dans toute la région

En Meurthe-et-Moselle, les transports scolaires sont gratuits depuis près de 20 ans. Certains aimeraient que la mesure soit élargie à toute la région Grand Est. Illustration — Wikimedia Commons

En Meurthe-et-Moselle, tous les élèves habitant à plus de trois kilomètres de leur établissement ont le droit de monter gratuitement dans les transports scolaires. Et ça fait 20 ans que ça dure ! Sauf que, depuis le début de l'année 2017, ce n’est plus de la compétence du département, mais de la région. Alors, cela va-t-il durer ?

Plus de 650 signataires en fin de matinée, mardi

Ainsi que France Bleu Alsace le détaille ce mardi, plusieurs élus de gauche aimeraient que cette initiative soit justement élargie aux dix départements du Grand Est. Une pétition vient d’être lancée pour défendre cette idée déjà en place en Occitanie, par exemple. Elle avait déjà récolté plus de 650 signatures en fin de matinée, ce mardi.