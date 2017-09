Moselle: Contre la réforme du Code du travail, un barrage de routiers au péage de l'autoroute A4

Des routiers bloquent le péage de Saint-Avold, en Moselle, contre la réforme du code du travail, ce lundi matin. Illustration — Capture d'écran Google Street View.

Ils se sont installés un peu avant 6 heures, ce lundi matin. Depuis, des routiers et des chauffeurs de car de Lorraine et d’Alsace filtrent la circulation sur l’A4 au péage de Saint-Avold, entre Metz et Sarreguemines, en laissant passer les voitures mais pas les poids lourds, à en croire nos confrères de France Bleu Lorraine Nord.

Cette action rentre dans le cadre d’une journée nationale de mobilisation des sections transports des syndicats CFDT et CFTC contre la réforme du Code du travail. Leurs représentants estiment que le secteur routier, « qui compte 670 000 salariés, sera la première victime de cette réforme. »

Avant une grève reconductible à partir du lundi 25 septembre ?

En Moselle, le barrage filtrant devrait tenir toute la matinée à ce péage de l’autoroute A4. Vers 8 heures, il avait entraîné un kilomètre de bouchons d’après nos confrères. Sur le site Internet, la société gestionnaire de la Sanef encourage à sortir à Freyming-Merlebach en arrivant de Strasbourg, à Boulay en arrivant de Metz.

Toujours contre la réforme du Code du travail, les fédérations CGT et FO des transports ont également appelé les chauffeurs à la grève reconductible dès le lundi 25 septembre.