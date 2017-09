Forbach: Cinq kilos de cannabis et des armes découverts après un banal contrôle de police

FAITS DIVERS Au domicile du sispect, les policiers ont découvert cinq kils de cannabis, trois armes de poing et un fusil à pompe...

Illustration d'un policier gardant un périmètre de sécurité, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Ils ne pensaient pas faire une telle découverte. Mercredi, vers 19h30, les policiers du commissariat de Forbach, en Moselle, procèdent à un banal contrôle d’identité dans le quartier de Wiesberg. Sur cet homme de 27 ans, inconnu de leurs services, ils découvrent « une faible quantité de cannabis », explique à 20 Minutes, une source policière.

Jugé en comparution immédiate

Les forces de l’ordre décident néanmoins de procéder à une perquisition de son domicile. Sur place, ils découvrent plus de cinq kilos de résine et un véritable arsenal : trois armes de poing, un fusil à pompe et des munitions.

Placé en garde à vue, il sera jugé vendredi en comparution immédiate.