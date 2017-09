Strasbourg: Cinq mois de prison ferme pour un vol de chewing-gums

Illustration de chewing-gums. — SIPANY/SIPA

L’homme qui avait dérobé des paquets de chewing-gums (144 et non une cinquantaine comme indiqué précédemment), pour un montant de 132 euros dimanche, dans une supérette du quartier gare, comparaissait lundi devant la justice, rapportent Dernières Nouvelles d’Alsace. Le prévenu, Bangladais, sans domicile fixe, a expliqué à la barre qu’il était sans ressources et qu’il espérait les revendre avant de se rendre à Paris pour récupérer son passeport à l’ambassade, précisent nos confrères.

>> A lire aussi : Commerce: Le manque à gagner causé par les vols à l'étalage est de 4.4 milliards d'euros en 2013

Connu de la justice pour une douzaine de vols, il a finalement été condamné à cinq mois de prison avec mandat de dépôt.