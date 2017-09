Ligue 1: A l'origine du coup parfait à Strasbourg, Gaël Kakuta va-t-il porter Amiens cette saison?

Gaël Kakuta, félicité par ses partenaires de l'Amiens SC, après son but à l'origine de la victoire des Picards à Strasbourg, autre promu. — Patrick Herzog / AFP.

Amiens a gagné pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1, à Strasbourg, au terme d'un duel entre deux promus à la lutte pour le maintien.

Ancien immense espoir du foot au parcours sinueux, Gaël Kakuta, arrivé de Chine en prêt, n'est pas pour rien dans ces deux victoires.

Serait-ce la saison du retour en grâce de Gaël Kakuta ? Ok, on s’enflamme peut-être un peu. Mais bon, arrivé tardivement cet été à Amiens et encore incertain ce vendredi pour le duel de promus à Strasbourg, le milieu offensif de désormais 26 ans, formé à Lens et passé par Chelsea, a impressionné sous ses nouvelles couleurs ce samedi.

Déjà auteur de l’ouverture du score contre Nice (3-0), à la 14e minute pour la quatrième journée, le joueur prêté par la formation chinoise du Hebei China Fortune (avec laquelle il est en conflit administratif), ancien immense espoir du foot devenu vadrouilleur (13 clubs au total), a donc récidivé, à la 13e cette fois, face au Racing (1-0). D'une belle prunelle à 25 mètres, après un dégagement de son gardien.

Deux buts marqués lors des deux seules victoires d’Amiens

Deux buts marqués dans les deux seules remportées par les Picards depuis l’entame du championnat. Tout sauf un détail. Car, sur la pelouse de la Meinau, il a probablement été le meilleur des siens, jusqu’à les porter, fort de sa percussion et sa précision, à l'origine de son but contre le cours du jeu. Loin de ses premiers pas en Ligue des champions à 18 ans seulement, l’heure est à la renaissance.

« C’était un pari pour lui de venir chez nous, mais il est arrivé dans un club plus familial, où on fait plus attention à lui, tente d’expliquer son entraîneur, Christophe Pélissier, qui a pu l’utiliser à partir de la deuxième journée seulement. Pour le moment ça fonctionne, il nous le rend bien sur le terrain ! Mais c’est le début, il faut attendre. »

S’il a connu une saison galère l’année passée en Espagne (où il était également prêté), Gaël Kakuta, de retour en France dans son parcours sinueux, a néanmoins participé au maintien de La Corogne en Liga. Tout sauf un hasard, peut-être, à l’aube d’une bataille en bas de tableau qui s’annonce des plus serrée en Ligue 1. Où il pourrait tenir un autre rôle.