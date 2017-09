Strasbourg: Après une série de vols, il se rend à la police pour rentrer en prison

Illustration justice. Strasbourg le 29 01 07. — G . VARELA / 20 MINUTES

Un homme de 29 ans, bien connu de la justice, a été condamné hier pour une série de vols notamment à la roulotte au début de l’été dans l’agglomération strasbourgeoise, relatent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Il s’était lui-même dénoncé à la police… en demandant à retourner en prison. A la barre le prévenu, qui a déjà connu 22 condamnations a expliqué avoir cherché du travail, mais qu’il était refusé partout.

Pour assumer

Il a également expliqué que, las de ce mode de vie, il s’était décidé à se dénoncer pour assumer, mais aussi parce que certains vols s’étaient produits devant une caméra de surveillance, rapportent nos confrères… Un vœu exaucé. Le prévenu a été entendu et a écopé d’un an de prison dont quatre mois avec sursis avec mise à l’épreuve et devra aussi indemniser les différentes parties civiles.