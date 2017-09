Strasbourg: C'est l'heure du bilan, qu'ont aimé les Alsaciens, les touristes ou les enfants, cet été?

Les touristes optent toujours pour la cathédrale de Strasbourg, inévitable, comme le reste du centre-ville piéton, jusqu'à la Petite France. — B. Poussard / 20 Minutes.

La saison est encore loin d’être finie. L’année, aussi, d’ailleurs. Mais à Strasbourg, 2017 s’annonce déjà mieux que 2016. Avec une hôtellerie en hausse (de 5 à plus de 10 %) et une restauration en progrès (malgré un léger retrait en juillet), les chiffres sembleraient même s’approcher de certains records atteints en 2015. Qui a préféré quoi ? Le point.

Chez les touristes. Auprès de ces visiteurs dont la moitié vient de l’étranger, les classiques du centre-ville piéton restent plébiscités. La cathédrale (que certains acteurs aimeraient par ailleurs voir ouverte un peu plus longtemps chaque jour) et la Petite France font toujours le plein. Comme le spectacle des illuminations qui atteindra au moins 815.000 visiteurs, les musées dont le nombre d’entrées a progressé de 14 % depuis un an, ou les concerts traditionnels folkloriques, du côté des animations.

Pour les seniors. De plus en plus nombreuses à Strasbourg comme ailleurs, les croisières amènent plus de touristes âgés et de groupes (moins nombreux, pourtant, les années précédentes). Certains d’entre eux privilégient le petit train dont la fréquentation a augmenté de 14 % – en attendant qu’un deuxième arrive pour visiter la Neustadt –, ou les balades en bateau, qui ont atteint les 112.000 billets vendus en août.

Les cyclotouristes, comme les camping-caristes, ont également augmenté cet été à Strasbourg. - B. Poussard / 20 Minutes.

Et les plus jeunes. Parmi ces visiteurs, certains ont quant à eux opté pour des offres plus novatrices et des visites de groupes plus innovantes proposées à l’office du tourisme à l’exemple de parcours autour de spécialités culinaires par exemple, ou d’autres balades en segway, notamment, que les Strasbourgeois apprécieraient aussi.

Du côté des Alsaciens. S’ils n’ont pas délaissé des activités et événements déjà cités, beaucoup d’habitants de la ville et de la région ont assisté mi-août au Festival des arts dans la rue, dont le public est estimé cette année à 90.000 personnes, en progression constante. Eternel, le feu d’artifice du 14 juillet, lui, aurait ainsi attiré environ 50.000 personnes.

Tous les groupes de visiteurs de la cathédrale de Strasbourg et leurs guides sont désormais obligés d’être équipés d'audiophones. - B. Poussard / 20 Minutes.

A destination des enfants. Conçus pour ceux qui n’ont pas forcément les moyens d’aller à la mer, les Docks d’été, avec leurs chaises longues et leurs activités nautiques gratuites, ont plus que jamais attiré, dont bon nombre d’enfants et ados, sur la presqu’île Malraux, pendant les deux mois de l’été.