Belfort: Des chauves-souris sèment la panique dans le salon d'une grand-mère

Les chauves-souris sont de retour en Europe après des décennies de déclin: une étude portant sur 16 des 45 espèces présentes sur le continent montre une augmentation de plus de 40% entre 1993 et 2011, indique jeudi l'Agence européenne de l'environnement (AEE). — Christian Koenig AFP

Au programme de la soirée, Dracula en 3D dimanche dernier. Alors qu’une famille de Belfort s’apprêtait à passer une bonne soirée avec ses enfants et leur grand-mère de 80 ans, un escadron de chauves-souris – une douzaine – a semé la panique en volant aux quatre coins du salon avant de s’agripper aux rideaux. Les chiroptères ont profité des fenêtres laissées ouvertes pour raison de chaleur pour pénétrer dans l’appartement, rapporte l’Est Républicain.

>> A lire aussi : Non, les chauves-souris ne sucent pas le sang des humains

Le chat n’a pas bronché

Paniquée et ne sachant que faire – les chauves-souris n’ont pas peur de l’homme –, la famille a appelé les pompiers dont ce n’est pas la mission. En vain donc. Le chat de la maison n’a pas bronché et ce sont les coups de balais qui ont finalement permis de faire fuir ces mammifères. Laissant la famille enchaîner sur deux heures de nettoyages, une grand-mère retournée et des petits enfants pas rassurés.

>> A lire aussi : Marmande: La Ville va se servir de chauves-souris pour lutter contre les moustiques-tigres

Nos confrères précisent également que selon Conseil de la commission de protection la lumière. Les chauves-souris repartiront d’elles-mêmes, sans laisser de trace.