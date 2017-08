Mulhouse : Après un banal accident, il étrangle un policier

FAITS DIVERS Un policier a échappé de peu à la mort, sauvé in extremis par ses collègues, alors qu’un homme l’étranglait…

Illustration police la nuit. Strasbourg le 03 11 2009 — G. VARELA / 20 MINUTES

C’est à la suite d’une simple intervention de police sur un accident dans la nuit de lundi à mardi à Mulhouse, qu’un policier a failli perdre la vie. Appelé pour un accrochage matériel, un équipage de police s’est rendu sur place. Selon les témoins, le conducteur impliqué dans l’accrochage a permuté sa place avec son passager avant l’arrivée de la police, rapporte L’Alsace.

Inconscient, au sol

Alors que les policiers allaient conduire les deux hommes au commissariat, l’individu, qui présentait des signes d’alcoolémie, supposé être le conducteur, s’est jeté sur l’un des policiers avant de l’étrangler, au sol. L’adjointe de sécurité n’a pas réussi à lui faire lâcher prise et l’agent a perdu connaissance. Il ne doit son salut qu’à l’intervention de son autre collègue qui a pu intervenir à temps. Une information judiciaire pour tentative de meurtre et ouverte et l’agresseur a été mis en examen.