Alsace: Deux hommes pillent les distributeurs de billets à l’explosif

Illustration. Les restes du butin dans le sas d'un DAB. — F. NDAO / AFP

Ils n’y allaient pas de main morte. Deux hommes, à bord d’un puissant véhicule et d’un mélange explosif, ont fait sauter une demi-douzaine de distributeurs automatiques de billets de banque (DAB) dans le secteur de Colmar ces derniers mois, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Le même mode opératoire

Récidivant en utilisant toujours le même véhicule (volé) et le même procédé, à savoir introduire dans la fente du distributeur et à l’aide d’un tuyau un mélange explosif, ils faisaient sauter les distributeurs, avec plus ou moins de succès selon les automates. Jusqu’à la nuit de dimanche à lundi dernier, nuit durant laquelle la police judiciaire et la BRI de Strasbourg ont suivi le véhicule après un ultime braquage ce qui a permis d’identifier et d’interpeller deux hommes. Âgés de 28 et 36 ans, très connus de la justice, précisent nos confrères, ils ont été mis en examen et écroués.