Strasbourg: Voilà pourquoi les bornes de sécurité fleurissent tous azimuts dans la ville

Installation en cours de bornes rétractables à l'angle de la rue des Serruriers et de la rue du Puits à Strasbourg (près de la place Saint Thomas.) Le 31 08 2017. — G. Varela / 20 Minutes

L’installation de bornes de sécurité dans l’hypercentre de Strasbourg se poursuit.

Pour la ville, il s’agit de sécuriser son accès d’une façon cohérente.

Ce n’est pas le printemps, mais force est de constater que les bornes fleurissent un peu partout dans le centre-ville et aux alentours de lieux qui accueillent du public. Exit les camions poubelles en travers de la route pour faire obstacle aux voitures et fourgonnettes folles les jours de rassemblement et d’événements.

« Ça coûte cher, entre 35 et 45.000 euros par borne »

Même si certaines bornes de sécurité dites principales sont depuis longtemps installées, le rythme des implantations semble soutenu. Et ce n’est pas les derniers attentats de Barcelone qui vont freiner la cadence, comme l’a précisé Robert Herrmann, adjoint au maire en charge de la sécurité et du domaine public.

« On va continuer, mais ce n’est pas un sport non plus que d’installer des bornes partout, ce n’est pas un élément de décor, ironise l’élu. Et ça coûte cher, entre 35 et 45.000 euros par borne. En fonction des expertises et des analyses qui sont faites, on va continuer d’en mettre ici ou là. On continue d’être très vigilant et ce qui doit être fait pour accélérer le programme est fait. »

Une dizaine d’autres vont être installées

Et même si un sentiment de "bunkerisation" peut inquiéter certains résidents de l’hypercentre, force est de constater que la sécurité est devenue une priorité et les bornes inévitables. Rue Mercière, place Kléber, rue des Grandes-Arcades… Dernière en date, rue des Serruriers, près de la place Saint-Thomas.

En tout, 47 sites de la ville sont équipés de bornes dont une majorité automatique et une dizaine encore devraient l’être. Des bornes manuelles sont également installées. Des implantations à toutes les entrées du centre-ville et en bordure proche mais aussi à la Meinau, près du Stade.

Faciliter la gestion de la circulation quotidienne

« Pour l’Ellipse insulaire, l’idée est de la sécuriser de façon cohérente avec un système de borne qui, sur appel à la police ou au Sirac, permet de monter les bornes et de sécuriser les lieux en fonction d’une alerte, d’une information, précise Robert Herrmann. Pour éviter un attentat ou s’il arrive, un surattentat. Mais aussi pour faciliter l’intervention des secours. » Un besoin d’autant plus nécessaire qu’aux terroristes « s’ajoutent d’autres événements qui relèvent de pathologies psychiatriques de gens qui sont dans la reproduction d’actes dont ils ont entendu parler ou vu dans les médias », prévient l’élu.

Enfin, les bornes devraient aussi permettre de faciliter la gestion de la circulation quotidienne, notamment les livraisons. « On ne peut pas vouloir sécuriser la ville, être une ville touriste attrayante et ne pas vouloir faire respecter des horaires de livraison très stricts. On est en train d’y venir très doucement. »