Strasbourg : Quatre mois de prison ferme après avoir mis une main aux fesses d’une passante

L’agression remonte à jeudi, rue Kuhn, une petite rue menant à la gare. Une jeune femme, âgée de 19 ans, a été victime d’une agression par un quinquagénaire.

L’individu s’était approché d’elle et après avoir murmuré quelques mots incompréhensibles lui avait alors frappé la fesse droite alors qu’elle passait son chemin, relatent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Un passant avait alors appelé la police et l’homme, désinvolte, avait été interpellé.

Alcool et "rigolade"

Un geste « particulièrement dégradant et humiliant » comme l’a rappelé le procureur mais qui semblait « normal » pour le prévenu, a avancé la jeune victime à la barre du tribunal. L’individu, qui a mis son geste « pour rigoler » sur l’abus d’alcool, très défavorablement connu de la justice précisent nos confrères, a été condamné à quatre mois de prison ferme avec maintient en détention et 500 euros de dommages et intérêts à la partie civile.