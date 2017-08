Le trafic des trains entre Strasbourg et l’Allemagne finalement interrompu jusqu’au 7 octobre

SNCF Depuis l’affaissement d’une voie ferroviaire à Rastatt (en Allemagne) à la suite de fortes pluies, les travaux prendront plus de temps que prévu et la reprise du trafic attendra…

D'ici le 7 octobre 2017, le trafic des trains entre Paris et Strasbourg sera également en partie perturbé, en conséquence. Illustration — G. VARELA / 20 MINUTES

L’interruption du trafic des trains entre Strasbourg et Kehl devait durer jusqu’au 26 août. Mais ce sera finalement jusqu’au 7 octobre. Depuis l’affaissement d’une voie ferroviaire à Rastatt (en Allemagne) à la suite de fortes pluies le 12 août, les travaux sont encore en cours sur le tunnel touché. Et pour plusieurs semaines encore.

Aucun TGV - et ICE, son équivalent allemand - ne circulera donc d’ici-là entre Strasbourg et l’Allemagne. Néanmoins, les liaisons SNCF - Deutsche Bahn (comme Paris - Francfort, ou Paris - Stuttgart & Munich) optent pour une déviation forcée via Forbach et Sarrebruck pendant toute la durée des importants travaux de réparation.

Trafic entre Paris et Strasbourg en partie perturbé

En conséquence, le trafic des TGV entre Paris et Strasbourg restera en partie perturbé, puisqu’aucun train international vers l’Allemagne ne peut circuler. Mais la SNCF tente de s’adapter. Si 75 % de l’offre horaire habituelle sera seulement proposée, 100 % du volume normal de places restera disponible entre les capitales française et européenne.