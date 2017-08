Alsace: En avance, le coup d'envoi des vendanges 2017 sera bien donné dès fin août

Pour les vendanges, l'année 2017 est une année précoce en Alsace, et la récolte sera probablement la plus maigre des 30 dernières années. Illustration — G. Varela / 20 Minutes.

Les dates ont été dévoilées ce mercredi, les vendanges 2017 débuteront en avance en Alsace, dès le 24 août, même, pour le crémant.

La récolte s’annonce la plus maigre en 30 ans mais la qualité devrait être au rendez-vous.

Les dates ont été officialisées ce mercredi, après l’assemblée générale de l’association des viticulteurs d’Alsace (Ava). Comme attendu, les vendanges 2017 débuteront dans la région plusieurs semaines plus tôt qu’en 2016, dès ce jeudi 24 août pour le crémant, et dès le mercredi 30 août pour les autres vins AOC Alsace.

« Tout le monde va voir les vignes, tout le monde fait des conjectures, et même si la décision n’est pas encore arrêtée, cela pourrait débuter dès la semaine prochaine », clarifiait lundi Frédéric Bach, directeur de l’Ava. S'il n'y aura donc pas de pré-vendanges cette année, c'est que les dates sont largement avancées.

Des gelées tardives en avril à l’origine de ce lancement anticipé

La faute à des conditions climatiques compliquées. Et notamment des gelées tardives au mois d’avril, qui ont fait par endroits beaucoup de dégâts. « Sur 15.600 hectares de vignes au total, 4.500 ont été touchés, décrit Frédéric Bach. Et parmi eux, 1.500 sont grillés entre 80 et 100%. » Pour sauver les raisins moins touchés, commencer tôt est obligatoire.

«Sur les parcelles où la récolte est plus faible, le raisin mûrit plus vite », précise le spécialiste. Mais cette date de lancement avancée (de moins en moins rare depuis dix ans) s’explique par d’autres facteurs : des conditions (de froid et de pluie) compliquées au moment de la floraison du raisin, puis à la nouaison après, à l’origine de grappes vrillées.

Une récolte attendue plus maigre en quantité, mais pas en qualité

Le tout promet donc une récolte plus maigre, cette année. Selon les précisions consécutives aux résultats des habituels comptages et pesée du début du mois de juillet, ce sont 850.000 hectolitres qui sont au total attendus. « Mais en qualité, ça s’annonce bien, l’été a été favorable », termine Frédéric Bach.

« Les années précoces, au moins, sont souvent qualitatives. Maintenant on verra, la météo s’annonce plutôt bonne aussi dans les semaines à venir. Mais il faut attendre que le raisin soit rentré. » Cela ne devrait plus tard, désormais. En parallèle,la cellule téléphonique de recrutement a aussi ouvert ce mercredi ! Plus de temps à perdre.