Mulhouse : La police tient un suspect dans l’affaire du Gravitron

WTF: Ils volent le Gravitron, un énorme manège de la fête-kermesse de Mulhouse (Illustration) — FRED SCHEIBER

C’est une histoire de soucoupe volante. Un homme a été placé en garde à vue, mardi, après la disparition du Gravitron, un imposant manège installé pour la foire kermesse de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Selon France bleu, un litige commercial oppose le suspect au propriétaire de l’attraction.

Envolée, la soucoupe

Le 17 juillet, un forain a eu la désagréable surprise de voir disparaître la remorque et le manège qu’elle transportait. Il avait stationné son camion sur le parking du Parc expo et s’était absenté quelques instants avant de commencer le montage de son Gravitron. A son retour, le manège en forme de soucoupe volante, pesant 22 tonnes et mesurant 15m de long, s’était envolé.

Une enquête de police avait été ouverte pour tenter de retrouver le, ou les, auteur(s) de ce spectaculaire larcin. Et c’est mardi que les investigations ont connu une avancée importante avec le placement en garde à vue d’un suspect.

Litige commercial

Il s’agit d’un autre forain avec qui le propriétaire du manège volé était en litige. Selon France bleu, le mis en cause a acheté à la victime un Gravitron identique à celui qui a disparu. L’attraction, dans un état moyen, avait été payée 70.000 euros et était exploitée dans le sud de la Corse.

Or, les enquêteurs ont découvert que le téléphone du mis en cause avait borné à Mulhouse le jour du vol du manège. Le Gravitron n’a, en revanche, toujours pas été retrouvé.