CHALEUR ET SUEUR Cours collectifs dans les parcs et piscines ou course à travers le mobilier urbain, il est possible de se bouger à moindre coût dans la capitale alsacienne…

Strasbourg: Comment faire du sport gratuitement ou presque cet été? (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Pas de repos pour les abdos. Votre club de sport est fermé pendant les grandes vacances ? Vous voulez profiter de l’été pour (enfin) tenir votre résolution du Nouvel an, à savoir vous remettre à l’activité physique ? Suivez votre coach 20 Minutes, qui vous a listé de quoi suer, se dépenser et se muscler sans se ruiner à Strasbourg.

Garder la forme. La ville de Strasbourg, en partenariat avec le mouvement associatif, a mis au point un programme estival qui devrait contenter le plus grand nombre. L’opération « Stras’en forme » se décline en trois volets : la tournée « pratiques douces » (yoga, Pilates, marche nordique, capoeira zen, etc.), la tournée « passion tonic » (zumba, piloxing, bokwaet, etc.) et la tournée « passion sport » (escrime, capoeira, boxe féminine, taekwondo, judo, karaté, etc.). Toutes ces activités, proposées du mercredi au dimanche dans différents parcs de la ville (horaires et adresses disponibles ici) sont gratuites.

Les circuits Vitaboucle. Vous êtes davantage dans une démarche solo ou en duo ? Votre truc c’est plutôt la marche ou la course ? Optez pour les vitaboucles. En accès libre, ces itinéraires traversent Strasbourg voire les communes voisines et vous proposent d’adapter votre exercice au mobilier urbain (du step dans les escaliers, des zigzags entre les potelets, etc.). Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés. La boucle peut être démarrée à n’importe quel endroit et chaque circuit compte au moins un aire d’agrès utilisable par tous à partir de 15 ans.

Au bord de l’eau. Toujours dans le cadre de ses animations d’été, la municipalité accompagne les Strasbourgeois au bord de la piscine. Une fois l’entrée à l’établissement payée, diverses activités aquatiques et sportives sur les pelouses des piscines de l’agglomération (gratuit, sauf certaines activités aquatiques) s’offrent à vous. Il est par exemple possible de suivre une séance d’aquagym pour une dizaine d’euros, après s’être gratuitement essayé à la boxe, à des sports collectifs ou à diverses danses sur la pelouse. De même, plusieurs animations sont prévues sur les plans d’eau du Baggersee et du lac Achard du mercredi au dimanche : beach-volley ou soccer, sandball ou encore tir à la corde..

Stage pour enfants. Les activités sportives ne sont bien évidemment pas réservées qu’aux grands. L' office des sports de Strasbourg propose plusieurs animations durant l’été pour vos chérubins. Avec des stages dans différents sports, à la journée ou à la semaine, dont notamment du tennis de table ou du basket pour une dizaine d’euros la journée.

Tenir le guidon au Stride Strasbourg Bike Parc. Strasbourg dispose du plus grand bike park indoor d’Europe, il serait bête de ne pas en profiter (surtout quand il pleut). Des stages de quelques jours sont au programme de l’été pour apprendre à rider. Il est sinon possible de se rendre au bike park sans inscription tous les jours (sauf lundi) pour moins de 20 euros.

En selle ou en marche. Vous ne voulez pas descendre de la selle mais profiter du grand air ? Capitale du vélo oblige, Strasbourg offre le choix en termes d’itinéraires cyclistes : de la petite balade en ville à une sortie un chouïa plus intense près du canal de l’Ill, du canal du Rhin, sur la piste des Forts, et autres itinéraires où il fait bon pédaler. Les adeptes de la marche ne sont pas en reste : le club vosgien a pensé à baliser de nombreuses randonnées, à commencer par celle en ville, à la découverte de la « ceinture verte de Strasbourg ».