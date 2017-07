Strasbourg : Et voici ce qui attend vos enfants à la rentrée

Strasbourg le 04 09 2012. Illustration école. — G. VARELA /20 MINUTES

Ajustements, réformes, les mesures vont essentiellement concerner les plus fragiles et les classes de CP dans les zones prioritaires

Nouveau président, nouveaux ministres et déjà… nouvelle rentrée. Pour présenter les réformes, les ajustements et les innovations qui attendent vos enfants pour cette année scolaire 2017-2018, l’académie de Strasbourg donnait une conférence de presse ce mardi. Et autant le dire tout de suite, le rythme est donné : « L’école de la confiance qui porte haut les valeurs de la République » débarque. Avec une « démarche pragmatique du gouvernement, qui dépasse les clivages, qui s’appuie sur ce qui fonctionne bien et qui fait attention aux plus fragiles », la rectrice Sophie Béjean a dévoilé les objectifs à atteindre et ce qui attend vos chères têtes blondes. 20 Minutes fait le point.

Dédoubler les classes de CP. Pas de surprise. Les difficultés scolaires traduisent bien souvent des difficultés sociales. Aussi, dès la rentrée, l’objectif est de concentrer les efforts là où cela est nécessaire. Toutes les classes de CP des REP + vont être dédoublées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Selon la disponibilité des locaux, deux organisations vont être mises en place. Soit un maître pour 12 élèves, soit deux enseignants pour 24 élèves, dans une même salle. La première solution étant largement favorisée.

Et l’objectif est clair : garantir à chaque élève une bonne acquisition des savoirs fondamentaux, comme lire, écrire, compter et respecter autrui. Pour l’atteindre, les enseignants du dispositif « Plus de maîtres que de classes » des REP + seront positionnés sur les postes de CP dédoublées. Ce qui représente 55 classes à effectifs réduits pour le Bas-Rhin et 94 dans le Haut-Rhin. Une quarantaine de postes, initialement prévus, sont créés et seront « concentrés » principalement sur ces classes. Toutefois, le dispositif « Plus de maîtres que de classes », déjà mis en place pour les CP et CE1 ne sera pas supprimé. Ces deux dispositifs seront évalués durant l’année scolaire.

Les devoirs à l’école. Autre source d’inégalité selon le ministère, les devoirs, qui pèsent souvent sur la vie de famille. Le programme « devoirs faits » propose donc aux élèves (sous forme de volontariat) des « études dirigées » après la classe, à raison de quatre fois une heure par semaine. Pour l’instant, une enquête est en cours pour une mise en place effective du dispositif après la Toussaint.

Cette mesure concernera les collèges de l’éducation prioritaire, inspirée de l’accompagnement éducatif déjà en place dans 100 % des collèges de l’éducation prioritaire de l’académie et dans la moitié des autres collèges publics. Puis, dans les prochaines années, il devrait être mis en place dans les collèges ruraux ou défavorisés, qui ne relèvent pas de l’éducation prioritaire. Pour y parvenir, les enseignants volontaires seront rémunérés en heures supplémentaires, les assistants d’éducation des collèges pourront être réorientés, les retraités et les étudiants seront mobilisés et les services civiques seront doublés pour l’académie de Strasbourg.

La réforme du collège. Davantage de souplesse pour les équipes pédagogiques dans l’organisation de leurs enseignements sera proposée. Grâce à un nouveau décret en date du 16 juin 2017, les collèges peuvent enseigner dès la 6e des disciplines en langues vivantes européennes (c’est déjà le cas en Alsace) et peuvent renforcer les enseignements en latin et grec. Concernant les Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), ils sont maintenus même si l’arrêté supprime la liste des thèmes obligatoires, désormais choisis par les équipes pédagogiques.

Et les rythmes scolaires ? Là aussi, davantage de souplesse est donnée aux acteurs locaux. Un décret permet d’organiser les enseignements sur quatre jours avec des journées de 6 heures. Rétropédalage selon certains, ajustements selon d’autres, pour l’instant, les demandes des communes se multiplient même si cela ne représente pour le Bas-Rhin qu’un élève sur cinq et un sur trois dans le Haut-Rhin. Les demandes proviennent essentiellement des petites et moyennes communes. D’autres sont toujours étudiées par l’académie de Strasbourg qui tient à jour la liste des communes concernées sur son site.