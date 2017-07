Alsace: Condamné pour avoir harcelé son ex-femme et déposé un traceur GPS sur sa voiture

L'homme a été condamné à neuf mois de prison ferme au tribunal correctionnel. Illustration — G. Varela / 20 Minutes

C’est le dernier geste d’une longue série. Un Alsacien de 39 ans était jugé mercredi pour avoir tracé au GPS la voiture de son ancienne femme, au milieu de nombreux autres faits de harcèlement depuis leur séparation, au printemps 2016.

En bas de chez elle et auprès de ses amis

Ainsi que le rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace dans leur compte rendu d’audience, le Colmarien aurait notamment multiplié textos, appels et mails, avant de se pointer constamment en bas de chez elle ou encore de s’en prendre à sa voiture.

Le tribunal correctionnel l’a finalement condamné à neuf mois ferme, et neuf de plus avec sursis, pour ces faits qui ont duré un peu plus d’un an, envers son ancienne compagne mais aussi certains de ses amis. Une peine aménageable s’il accepte d’être soigné.