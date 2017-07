VIDEO. Cyclisme: On s'est tapé la Planche des Belles Filles deux jours avant le passage du Tour de France

Lancer le diaporama Certes, on n'avance pas vite, mais la Planche des Belles Filles monte à plus de 8% de moyenne sur quasiment six kilomètres tout de même ! — B. Poussard / 20 Minutes.

Ce mercredi, le Tour de France arrive au sommet de la Planche des Belles Filles, première difficulté de l'édition 2017, dans les Vosges comtoises

A deux jours du passage des coureurs, 20 Minutes est allé tâter l'ambiance et la bête, à la pédale, malgré les beaux pourcentages de la grimpette

Pour être sûrs d’être bien placés, ils ont pris de l’avance. Arrivés pour les premiers dès vendredi, des aficionados de la petite reine bien équipés squattent les parkings, au fond de la sombre vallée, au pied de la Planche des Belles Filles. Là où le Tour de France 2017 prendra pour la première fois de la hauteur ce mercredi dans les Vosges comtoises.

Lundi, à deux jours de l’arrivée de la cinquième étape, même l’école des filles de Plancher-les-Mines, dernière commune du petit faux plat d’approche, est aux couleurs de la Grande boucle. Mais c’est à la sortie du village qu’il faut se rendre pour entendre des encouragements, chaussures bien calées sur les pédales et casque vissé sur la tête.

Le soleil promet de taper mercredi pour l'arrivée des coureurs du Tour de France au sommet de la Planche des Belles Filles. - B. Poussard / 20 Minutes.

Les camping-cars rassemblés au pied de la bosse

A deux pas du tracé, le grand terrain dédié aux camping-cars est blindé. Un Morbihannais sort avec une bouteille de rouge (vide). Des voisins tombent des bières. Autour, des Vendéens, des Ariégeois, des Bretons… Mais aussi des Belges ou des Hollandais. « On a aussi accueilli un Espagnol et un Néo-calédonien », remarque Jean-Baptiste, bénévole.

Dans le coin, plusieurs associations sont mobilisées. Un bar éphémère a même été installé. A côté, c’est saucisse-frites pour tout le monde (enfin, pour cinq euros). Un concert aura lieu plus tard. « C’est bien que les gens viennent mais il faut savoir bien les recevoir, clame Jean-Baptiste, le jeune papa à côté de son fils. Mais ça anime un peu ! »

Au pied de la Planche des Belles Filles, les premiers camping-cars sont arrivés cinq jours avant. - B. Poussard / 20 Minutes.

Des pentes raides pour commencer… et pour finir

Pour nous, l’apéro se fera plutôt à la flotte dans la longue première rampe de la bosse. Heureusement, les coureurs du Tour n’ont, eux, pas prévu de pause en bas, parce qu’à froid, la première ligne droite est corsée. Quelques replats permettent de souffler, mais la pente est plutôt raide sur les 5,9 km (et 500 mètres de dénivelé) à 8,5 % de moyenne au milieu des immenses sapins.

Puisque le stationnement est interdit dans la montée, il faut ce soir-là attendre près d’une demi-heure pour obtenir un peu de soutien qui tombe à pic, devant les fameux 22 % du sommet. Au snack-bar de la Planche, Jacky et Bernadette voient défiler de plus en plus de cyclistes, journalistes et camping-caristes, ces dernières semaines et ces derniers jours.

Le fameux dernier mur, avec 22% de pente, sur la Planche des Belles Filles, arrivée de l'étape du Tour de France mercredi 5 juin. - B. Poussard / 20 Minutes.

Un coin de Haute-Saône devenu populaire grâce au vélo

Chez eux, c’est bolo à toute heure. « J’étais plutôt boxe mais maintenant, je me suis mis à suivre le vélo, les cyclistes sont sympas, raconte le patron, 69 ans bientôt. S’ils veulent des spaghettis à 16h, aucun problème ! » Pour la foule, mercredi, 30 fûts de bière de 30 litres, 10.000 canettes, ainsi que 4.000 saucisses et merguez ont aussi été livrés lundi matin.

Depuis les deux premières arrivées du Tour de 2012 et 2014, le coin a gagné en popularité grâce au cyclisme. « Depuis mai, 80 coureurs amateurs montent chaque jour, illustre Bernadette. Sans ça, les nombreux Anglais qu’on voit passer ne viendraient jamais. » Probablement pas Philippe non plus, qui, à peine arrivé du Pays basque, déguste son premier demi.

A vélo ou à pied, des milliers de spectateurs sont attendus dans les lacets ce mercredi. Avec un espoir : une victoire du grimpeur tricolore Thibaut Pinot, local de l’étape. « Il habite Melisey à côté, le mois dernier, on l’a vu passer au moins trois fois, termine Jacky. Et quand Chris Froome est passé le 1er mai, un client a lui demandé de le laisser gagner ! »