Moselle: Encore un accident de siphon à chantilly, une maman blessée à la jambe dans une explosion

Les accidents de siphons à crème chantilly ne sont pas nouveaux. De nouveau pointée du doigt après le décès d’une blogueuse fitness mondialement reconnue au lendemain de l’explosion d’un tel équipement en Alsace, la question de la dangerosité d’appareils à pression de gaz défectueux est encore dans l’actualité ce dimanche matin.

La radio France Bleu Lorraine Nord nous apprend qu’un autre accident a blessé une mère de famille mosellane à la jambe, fin juin à Tremery. « Le couvercle est parti et la bouteille s’est logée dans le plafond, raconte-t-elle à nos confrères. Quand je vois le trou que ça a fait, un diamètre de 15 cm, si je l’avais reçu dans la tête, c’était fini ! »

Plusieurs siphons rappelés depuis plusieurs années

Depuis des années déjà, plusieurs modèles (essentiellement bas de gamme) ont été rappelés par leurs fabricants, après différents accidents et de nombreuses mises en garde du magazine 60 millions de consommateurs.

Au mois de juin, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a relancé ses mises en garde dans une note incluant les appareils dangereux à ne plus utiliser et des conseils d’utilisation pour éviter les accidents.