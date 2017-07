Nancy: Il tire six fois sur sa compagne avec sa carabine à plombs

Illustration justice - Un avocat plaide au tribunal — M.LIBERT/20MINUTES

Impossible de plaider la maladresse. Vendredi, le tribunal correctionnel de Nancy, en Meurthe-et-Moselle, a condamné un jeune majeur à une peine de prison ferme pour, notamment, des violences avec arme. Il avait blessé sa petite amie à l’aide d’une carabine à plombs selon l’Est Républicain.

Malgré ses 19 ans, le prévenu n’était pas un inconnu de la justice. Mais ce vendredi, les faits qui lui étaient reprochés étaient graves. Il était accusé d’avoir, le 22 février, tiré à plusieurs reprises sur son amie avec une carabine à air comprimé tirant des plombs.

Il a expliqué que sa victime s’amusait avec ses points faibles

Pour sa défense, le mis en cause a plaidé que sa victime s’amusait avec ses points faibles et qu’elle l’avait bien cherché. Il s’était donc saisi de son arme et avait tiré six fois, occasionnant cinq blessures au niveau de la cuisse de sa petite amie. Pour enfoncer le clou, l’avocat de cette dernière avait précisé que pour en arriver là, le prévenu avait dû recharger à six reprises sa carabine qui ne peut recevoir qu’un projectile à la fois.

Le jeune homme était aussi accusé de s’être promené à Malzéville, près de Nancy, en exhibant un couteau muni d’une lame de 20 centimètres. Pour ces deux affaires, le tribunal l’a condamné à deux ans de prison ferme, auxquels viennent s’ajouter trois mois issus de la révocation d’un sursis qui lui pendait au nez. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience.