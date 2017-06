Cérémonie d'hommage à Helmut Kohl: Suivez le guide pour circuler dans Strasbourg sans stress (Archives) — G. Varela \ 20 Minutes

La cérémonie d’hommage à Helmut Kohl, ancien chancelier allemand décédé le 16 juin, a lieu au Parlement européen de Strasbourg à la mi-journée, ce samedi.

D’importantes mesures de sécurité et restrictions de circulation vont être mises en place à Strasbourg.

Stationnement, automobiles, vélos, piétons… 20 Minutes fait le point sur vos déplacements dans la capitale alsacienne en marge de l’événement.

On savait déjà que Strasbourg allait connaître d’importantes perturbations en marge de la cérémonie d’hommage à l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl, décédé le 16 juin, organisée au Parlement européen de Strasbourg samedi. Jeudi, la préfecture du Bas-Rhin a détaillé les énormes mesures de sécurité et restrictions de circulations liées à cet événement exceptionnel. Pour vous y retrouvez, suivez le guide.

>> La circulation et le stationnement dans Strasbourg samedi, carte à retrouver ici

Stationnement. Dès ce vendredi 12h, des interdictions de stationnement vont entrer en vigueur et vont, pour certaines se prolonger jusqu’à dimanche 15h. Ce sera notamment le cas dans la rue Fritz-Kieffer. D’autres secteurs seront concernés. Celui du boulevard Clémenceau et de rue Jacques-Kablé jusqu’à l’Ile des Sports (où les équipements sportifs dont la piscine du Wacken seront fermés jusqu’à 16h) en passant par les principaux axes de cette partie de la ville : avenue Herrenschmidt, boulevards de Dresde et Pierre-Pflimlin ainsi que l’avenue de l’Europe et les quais.

Circulation automobile. Samedi de 6h à 16h, il sera interdit de circuler dans le secteur proche du Parlement européen (en rouge sur la carte). En gros, une sorte de boucle allant de l’avenue Herrenschmidt à l’Ile des sports, via le boulevard de Dresde et la rue Lauth. Sur cette même plage horaire, les forces de l’ordre pourront aussi interdire ponctuellement la circulation place de Bordeaux, avenue Schutzenberger et allée du Printemps.

L’autoroute A35 verra, quant à elle, tous ses accès coupés : de 7h à 11h sur les voies en direction du Parlement européen, depuis Molsheim, Niedernai ou le pont Pflimlin ; de 13h à 16h dans l’autre sens.

A vélo et à pied. Avis aux piétons et cyclistes, il leur sera également interdit de circuler dans le secteur proche du Parlement européen (en rouge sur la carte), de 6h à 16h.

Transports en commun. Samedi, entre 6h et 17h environ, le tram B pourra être interrompu durant de longues périodes. Le tram E ne circulera pas (mais en raison d’un mouvement de grève, précise la Compagnie des transports strasbourgeois). Du côté des bus, entre 5h et 17h environ, la ligne 2 ne circulera pas entre les arrêts Place de Pierre et Tauler ; la ligne 50 effectuera son terminus à l’arrêt Rives de l’Aar. Les lignes de bus circulant à proximité risquent d’être également bloquées par des congestions.