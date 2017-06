Football: Cette fois ça y est, la Ligue 1 approche, le Racing club de Strasbourg a repris l'entraînement

Lancer le diaporama Et oui, c'est la reprise pour le premier entraînement du RCSA ce lundi 28 juin avant la Ligue 1 ! — B. Poussard / 20 Minutes.

Eh oui, c’est la reprise ! Histoire de lancer la préparation d’avant-saison du retour en Ligue 1, les joueurs alsaciens ont retrouvé les terrains ce mercredi après-midi, après deux jours de tests médicaux et physiques. Avec l’habituelle demande d’autographes et autres selfies.

Certains ne s’y sont d’ailleurs pas trompés. Comme cette mère de famille : «Monsieur Laurey, on peut refaire une photo avec vous, maintenant que vous êtes en Ligue 1 ? » Réponse du coach, toujours amusé : « Ah oui, c’est sûr, allez-y, ça change tout ! »

Avec leurs deux seules recrues, à l’heure actuelle

Sur leur terrain d’entraînement de la Meinau, un peu avant, les Strasbourgeois ont enchaîné avec nettement plus de sérieux des exercices physiques du préparateur et quelques petits travaux techniques ballon au pied, ou en main pour les gardiens.

Devant un public déjà massé et un ciel lourd mais ensoleillé, les Strasbourgeois ont aussi repris leurs marques (et pas seulement de bronzage), avec les deux seules recrues pour l’heure arrivées, Kenny Lala et Pablo Martinez. En attendant les autres. Et la Ligue 1. Plus que 38 jours, d’ailleurs…