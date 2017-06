VIDEO. Strasbourg: Salle de cinéma ou jeu de rôle, le Parlement européen veut (ré)intéresser le grand public à l'UE

POLITIQUE Visite en avant-première du Parlamentarium, espace interactif et ludique ayant pour but de se familiariser davantage avec l'Union européenne...

Lancer le diaporama Strasbourg: Salle de cinéma ou jeu de rôle, le Parlement européen veut (ré)intéresser le grand public à l'UE — A. Ighirri / 20 Minutes

Un Parlamentarium ouvrira ses portes au grand public à partir du 3 juillet au Parlement européen de Strasbourg

Il s’agit d’un espace ludique, équipé d’une salle de cinéma panoramique, de bornes interactives ou encore d’une salle dédiée à un jeu de rôle, permettant de mieux connaître le fonctionnement l’Union européenne

« 20 minutes » faisait partie des premiers visiteurs du Parlamentarium

Une vue atypique sur l’Europe. Ludique et interactive, serait-on tenté d’écrire après avoir visité en avant-première le Parlamentarium qui ouvrira ses portes au grand public à partir du 3 juillet au Parlement européen de Strasbourg. Parce qu’avec cet espace, c’est bien une invitation à voir, toucher et vivre l’Union européenne que l’institution lance au grand public.

Comment (ré) intéresser les citoyens à l’UE, son fonctionnement, le travail des eurodéputés ? Comment leur faire découvrir de manière originale la politique européenne, dont on parle si souvent mais qui reste parfois encore trop floue ? « On communique sur plusieurs niveaux pour essayer d’attirer tout le monde. C’est un sujet qui peut être lourd, mais on montre qu’il peut aussi être ludique, indique Daniela Senk, administratrice au bureau d’informations du Parlement. On découvre que l’Europe est intéressante et que cela peut avoir des répercussions sur la vie quotidienne de chacun ».

Concrètement, le Parlamentarium offre à ses visiteurs la possibilité de s’informer autour de trois zones. La première compte plusieurs bornes interactives présentant le trombinoscope des 751 eurodéputés ou expliquant les différents groupes dans l’hémicycle, l’histoire de l’UE ou l’interaction entre les différentes institutions européennes.

Ciné à 360°

Une salle a été par ailleurs été transformée en un cinéma à 360°. La troisième zone, enfin, est consacrée à un jeu de rôle très bien réalisé. Ou quand le visiteur se glisse dans la peau d’un eurodéputé, appartenant à un groupe politique fictif, devant apprendre à négocier et participer à un débat final en assemblée plénière dans un mini-hémicycle.

Un tel Parlamentarium existe déjà à Bruxelles. En libre accès, il a attiré, depuis son ouverture en 2011, plus de 1,7 million de visiteurs. « C’était le projet pilote, qui a connu un gros succès. On a donc voulu un faire un sur le site principal, ici à Strasbourg », explique encore Daniela Senk, administratrice au bureau d’informations.

Celui de Strasbourg fait, lui, partie du parcours de visite général du Parlement, accessible du lundi au samedi, de 9h à 18h, sous condition et après inscription à l’adresse suivante : epstrasbourg@europarl.europa.eu. Union européenne oblige, les contenus sont traduits 24 langues différentes.